«A fuego» de Pablo Macho Otero reflexiona amb humor sobre el desig de deixar empremta

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous 9 d'abril a les 7 de la tarda l'espectacle A fuego, de Pablo Macho Otero, un monòleg en clau de comèdia que reflexiona sobre el desig humà de deixar empremta i passar a la posteritat a través d'una proposta carregada de sàtira i metateatralitat.
Un monòleg entre la sàtira i la reflexió
La companyia La Bella Otero, formada per Emma Arquillué i Pablo Macho Otero, porta a escena aquesta proposta que combina humor, jocs de paraules i elements metateatrals per abordar qüestions com el sentit de la vida i la necessitat de transcendència.
A fuego situa l'espectador davant la figura d'Heròstrat, un pastor de l'Antiga Grècia que va incendiar el temple d'Àrtemis d'Efes, una de les set meravelles del món antic. Després de ser detingut i torturat, va confessar que el seu objectiu era assolir la fama i passar a la història.
Un personatge obsessionat amb la posteritat
En aquest monòleg en vers, Pablo Macho Otero interpreta un personatge que s'obsessiona amb aquesta figura històrica fins al punt d'emmirallar-s'hi. Aquesta fascinació el porta a reflexionar -i també a actuar- sobre el desig de ser recordat, sigui a través de l'art, la revolució o fins i tot el crim.
L'espectacle juga amb el canvi constant de personatges i amb un to irònic que permet a l'intèrpret riure's de la seva pròpia megalomania, alhora que convida el públic a reflexionar sobre el narcisisme en la societat actual.
Humor i crítica sobre el desig de transcendència
Amb una posada en escena que combina comèdia i pensament crític, A fuego planteja una mirada sobre la necessitat humana de deixar petjada i sobre les formes -legítimes o extremes- amb què aquesta aspiració es pot expressar.
La direcció és d'Emma Arquillué i el muntatge aposta per un llenguatge escènic que barreja ironia, poesia i reflexió contemporània.
Entrades i funció
Les entrades per a l'espectacle tenen un preu de 15 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.