Comença l'edició «més local» del Campus Gòspel Rajadell amb un centenar d'inscrits

Rajadell triplica aquests dies la població amb el centenar de persones vingudes d'arreu de l'Estat per assistir al Campus de Gòspel. Per a alguns, com l'Amaia, de Vitòria, la trobada és una "cita obligatòria" des de fa anys. "Marxem d'aquí amb les dates de l'any vinent reservades", explica. Per a d'altres, en canvi, aquesta és la seva primera experiència. És el cas de la Carlota, de Menorca: "Vinc sense expectatives. Deixaré fluir", subratlla. La 19a edició del campus, que se celebra fins diumenge, aposta enguany per artistes locals. "No podem dir que fem el mateix gòspel que els afroamericans, però Catalunya també és bressol del gòspel", subratlla el director del Campus, Ramon Escalé.

"El Gòspel és germanor i aquests dies Rajadell és això". La Carlota defineix així el Campus Gòspel de Rajadell, que enguany arriba a la seva 19a edició. Feia temps que volia participar-hi, però per motius personals mai no havia estat possible. Aquest any, "per fi", les seves filles li han regalat l'experiència per l'aniversari.

Com la Carlota, cada any un centenar de persones assisteixen al Campus, que omple totes les places en cada edició. Enguany, però, i a diferència d'altres anys, no hi ha cap participant de fora l'estat espanyol. "Cada cop hi ha més festivals i la gent aposta pel de casa seva", subratlla el director del Campus Gòspel Rajadell, Ramon Escalé.

Aquesta aposta també s'ha reflectit en la selecció dels artistes. Segons ha explicat el director, aquest any han volgut posar el focus en els professionals de proximitat: "Hem apostat per la gent de casa per donar-hi valor. A vegades no valorem el que tenim i actualment aquí hi ha gent que fa un gòspel de molta qualitat i de molt nivell", subratlla.

Rajadell, un referent del gòspel

L'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, subratlla "la màgia" que desprèn aquest Campus, amb gent d'arreu de l'Estat. "Ve gent de molts punts de l'Estat i a tots ens uneix el gòspel. Tot plegat és fascinant", subratlla. De fet, la gent del poble s'involucra tant que hi ha residents que acullen campusins i músics. "És un referent perquè no es fa res semblant a tot l'Estat i és especial", subratlla.

Entre tallers i concerts, Rajadell es transforma durant tres dies en un espai on la música uneix i el gòspel es viu amb intensitat.