El Bages reivindica la pedra seca com a inspiració per a l'arquitectura del futur

El Bages reivindicarà el valor de la pedra seca com a font d'inspiració per a l'arquitectura contemporània amb una jornada tècnica que se celebrarà el 24 de setembre a Manresa. La DO Pla de Bages i la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) han organitzat la trobada Arquitectura de la pedra seca: llegat, tècnica i futur, que reunirà mestres margers, arquitectes, investigadors i institucions per reflexionar sobre com aquest patrimoni pot oferir respostes als reptes actuals de la sostenibilitat, la rehabilitació i la gestió del paisatge.
Una tècnica tradicional amb aplicacions de futur
La jornada tindrà lloc a l'espai El Casino de Manresa i s'emmarca en el programa de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura 2026, impulsat per la UNESCO i la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA).
Al Bages, la pedra seca ha contribuït durant segles a construir el paisatge vinculat al conreu de la vinya. Les barraques, els murs, les feixes i les tines que es conserven al territori són testimoni d'una manera de treballar i adaptar-se al medi que la jornada vol reivindicar també des d'una perspectiva contemporània.
La tècnica de la pedra seca va ser reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, en reconeixement a un coneixement col·lectiu transmès entre generacions i que ha contribuït a modelar diversos paisatges mediterranis.
La recuperació de la vinya al Bages durant les darreres dècades ha contribuït a tornar a posar en valor aquest patrimoni, que forma part de la identitat paisatgística de la comarca. La jornada plantejarà posar en diàleg els coneixements dels margers amb l'arquitectura contemporània, la recerca universitària i les pràctiques de rehabilitació sostenible.
Un programa que connectarà oficis i arquitectura
El primer bloc de la jornada, L'Ànima de la Pedra Seca: paisatge, cultura i patrimoni, serà presentat per la secretària de la DO Pla de Bages, Eva Farré. L'espai abordarà l'ofici del marger, la història del paisatge de pedra seca i les noves formes de documentar i transmetre aquest coneixement. Hi intervindran Xavier Laporta, Josep Soler Bonet i Cèlia Mallafré, arquitecta vinculada a l'Escola d'Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili.
Després de la pausa, el segon bloc, El futur de la pedra seca: innovació i continuïtat, se centrarà en les aplicacions contemporànies de la tècnica. Entre les experiències que s'hi presentaran hi haurà l'arquitectura desenvolupada per Oriol Roselló, fundador de l'estudi Bangolo, i la rehabilitació de la Mina de l'Estany i el paisatge de pedra seca d'Olost, a càrrec de Jordi Morros i Neus Clotet.
Una taula rodona sobre el futur de la pedra seca
La jornada acabarà amb una taula rodona moderada per David Aaron López, amb la participació de representants de la Direcció General de Patrimoni Cultural, l'AADIPA, l'AASAP, GRETA, arquitectes i margers.
El debat servirà per reflexionar sobre el futur d'aquesta tècnica i el paper que pot tenir en el context actual, especialment davant reptes com l'emergència climàtica, la construcció sostenible, la rehabilitació del patrimoni i la gestió del paisatge.
La trobada vol reivindicar, així, la pedra seca no només com un patrimoni que cal conservar, sinó també com un coneixement que continua viu perquè pot mantenir aplicacions útils en el present i en el futur.
El Bages, punt de referència
Els organitzadors consideren que la celebració de la jornada al Bages respon a les característiques del territori, que conserva un dels paisatges vitivinícoles singulars de Catalunya i on la pedra seca ha estat una eina per adaptar el conreu de la vinya a una geografia complexa.
La trobada també vol servir per reforçar la xarxa de professionals, institucions i persones vinculades a aquest patrimoni. En aquest sentit, actuarà com a preludi de la Trobada de la Pedra Seca als Territoris de Parla Catalana, prevista per a l'octubre de 2027.
La jornada és oberta a professionals de l'arquitectura, el patrimoni, la construcció i el món agrari, així com a qualsevol persona interessada en la pedra seca i el paisatge. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del portal RuralCat.