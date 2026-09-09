Quatre propostes de ball participatiu prendran part en l'Humus Mediterrani 2026 a Manresa

L'Humus Mediterrani, la secció de la Fira Mediterrània de Manresa dedicada a la música folk i d'arrel tradicional, ja ha seleccionat les quatre formacions que participaran en la seva 14a edició. La Genuïna, Les Incògnites, Farigola Trad i Salina seran les protagonistes de la programació, que se celebrarà el diumenge 18 d'octubre a la Taverna Cervesa Guineu amb quatre propostes de ball participatiu.
Després de tretze edicions organitzades per l'espai de música i cultura D'Arrel, enguany l'organització passa a mans de l'Associació Tradiball Endansa, una altra entitat manresana. L'Humus manté l'objectiu d'impulsar la música d'arrel, donar visibilitat a nous projectes i crear un espai de difusió dins del marc de la Fira Mediterrània.
Les quatre propostes seleccionades comparteixen la voluntat de situar la música i el ball al centre de l'experiència, combinant repertoris tradicionals, creacions pròpies i noves mirades sobre el folk.
La Genuïna recupera l'esperit de les contradanses
La Genuïna és un grup de recent creació format per cinc músics, amb violí, flauta i guitarra, clarinet, acordió i tuba, acompanyats d'un dinamitzador especialitzat en la conducció de ballades participatives. El repertori combina peces tradicionals i composicions pròpies vinculades a l'esperit del folk. El projecte posa especialment el focus en les contradanses, concebudes com a danses accessibles, intergeneracionals i obertes a tothom.
Les danses es poden fer en cercle, en fileres, en cadenes o en quadrilles, sense necessitat de tenir experiència prèvia ni parella fixa. La proposta busca, així, potenciar la vivència compartida de la dansa.
Les Incògnites portaran un repertori 100% ballable
Des de Girona arribarà Les Incògnites, una formació que combina veus, acordió diatònic i percussions tradicionals. El grup presentarà un repertori íntegrament ballable que inclou temes propis, poemes musicats d'autores catalanes i cançons populars i tradicionals dels Països Catalans.
La seva proposta recorre diferents registres, des de la calma fins a la diversió i també la crítica social. A més, el grup manté l'element sorpresa en els seus concerts, en consonància amb el nom de la formació.
Farigola Trad connectarà Catalunya amb el folk europeu
Farigola Trad neix de la complicitat de dues balladores i instrumentistes que comparteixen el seu univers musical folk. El duet combina composicions pròpies, tonades tradicionals i arranjaments de peces representatives del ball folk europeu.
El seu recorregut musical passa pel País Basc, Poitou, Occitània i el Piemont, sense deixar de banda Catalunya com a punt de partida. El directe combina força i delicadesa i aposta per una sonoritat fresca, enèrgica i propera.
Salina completa la programació de l'Humus
La quarta proposta serà Salina, un duet format pels músics empordanesos Marta Palou i Àlex Sariol i participant de la Mostra Robert Pellicer de Girona.
El projecte construeix un paisatge sonor a partir del diàleg entre l'acordió i la corda polsada. El repertori, inspirat en el folk català i europeu, combina arranjaments i peces pròpies interpretades conjuntament pels dos músics. La formació defineix el seu univers com "l'escalf d'una melodia a cau d'orella" i planteja una proposta pensada per convidar a ballar.
Quatre actuacions dins la Fira Mediterrània
Cadascuna de les quatre formacions oferirà una actuació de 45 minuts durant el diumenge 18 d'octubre, dins de la programació de l'Humus Mediterrani a la Taverna Cervesa Guineu.
La selecció permetrà mostrar quatre maneres diferents d'entendre la relació entre música i dansa, des de la recuperació i actualització de repertoris tradicionals fins a la creació pròpia i la connexió amb les músiques d'arrel europees.
A més de les actuacions, els grups seleccionats tindran presència al web i al programa oficial de la Fira Mediterrània i disposaran d'una acreditació amb accés a l'Àrea Pro de la Fira.