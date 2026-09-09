Sant Joan de Vilatorrada celebrarà el 19è aniversari de Bon Rotllo amb sardanes

L'Associació Sardanista Bon Rotllo de Sant Joan de Vilatorrada celebrarà aquest diumenge, 13 de setembre, el seu 19è aniversari amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Moreneta. L'activitat començarà a 2/4 de 6 de la tarda al pati de la Ludoteca i proposarà un programa format per nou sardanes. En cas de pluja, l'acte es traslladarà a Cal Gallifa.
Nou sardanes amb la Cobla Moreneta
L'audició permetrà als assistents gaudir d'un repertori de nou sardanes. El programa començarà amb Els dos promesos, de Pere Mercader i Andreu, i continuarà amb El llac per joguina, de Manuel Saderra i Puigferrer.
La Cobla Moreneta també interpretarà En Ton Paleta, de Francesc Vilaró i Carbonell; Maria Mercè, de Josep Maria Boix i Rissech; Torrassenca, de Bartomeu Vallmajó i Soler; Bona festa, de Josep Vicens i Juli Xaxu; Endalet de Premià, de Francesc Mas i Ros; Terra aimada, de Ramon Vilà i Ferrer, i Fadrinalla, de Pere Masats i Vilalta.
L'activitat està organitzada per l'Associació Sardanista Bon Rotllo amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
Donatiu per participar en l'audició
L'entrada a l'audició es planteja com un donatiu de 5 euros per als socis de l'entitat i de 7 euros per als no socis. Entre els participants també se sortejarà un pernil.
L'audició començarà a 2/4 de 6 de la tarda al pati de la Ludoteca de Sant Joan de Vilatorrada. Si les condicions meteorològiques impedeixen celebrar-la a l'aire lliure, l'activitat es farà a Cal Gallifa.