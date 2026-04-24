El Conservatori acollirà dissabte «NopNala», un musical familiar per salvar el planeta

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest dissabte a la tarda l'espectacle musical NopNala, una proposta familiar que combina animació i música per implicar el públic en una història centrada en la protecció del planeta.
Una proposta familiar dins del cicle Imagina't
El teatre Conservatori serà l'escenari aquest dissabte 25 d'abril, a 2/4 de 6 de la tarda, de l'espectacle NopNala, de la Cia. UniSo, inclòs dins la programació familiar d'Imagina't. La proposta està especialment recomanada per a infants a partir de tres anys i planteja una experiència escènica participativa.
L'obra combina música i animacions per convertir els espectadors en protagonistes actius de la història, trencant la barrera entre escenari i públic i fomentant la implicació directa dels més petits.
Una aventura musical per salvar la Terra
NopNala situa els espectadors en un planeta en perill, on els personatges digitals, en Nuk i la Lia, demanen ajuda al públic per resoldre una missió clau. A l'illa de NopNala hi ha amagats uns codis que només es poden desxifrar a través del ritme dels tambors.
Amb l'ajuda dels assistents, els protagonistes avancen en una aventura que combina misteri, música i cooperació. L'objectiu és restaurar l'equilibri del planeta, salvar les tortugues, fer que torni a brollar l'aigua i recuperar l'harmonia del món.
La participació com a eix central
Un dels elements distintius de l'espectacle és la seva dimensió interactiva, que busca implicar activament el públic infantil en el desenvolupament de la història. A través del joc, la música i la participació col·lectiva, la proposta transmet valors vinculats al treball en equip i a la consciència ambiental.
L'espectacle posa l'accent en la idea que la força col·lectiva és clau per afrontar els reptes globals, convertint l'experiència teatral en una eina educativa i lúdica alhora.
Entrades i properes cites
Les entrades per assistir a NopNala tenen un preu de 10 euros, amb un descompte fins als 8 euros per a les persones amb Carnet d'Imagina't. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i també a través d'internet.
La programació familiar continuarà el proper 9 de maig amb l'espectacle Porta'm a casa, de la Cia. Aboon Teatre, també al teatre Conservatori, dins del mateix cicle.