Carles Riera presenta a Manresa el poemari «El dia es lleva, la tarda es colga»

L'acte tindrà lloc aquest divendres a l'Espai Òmnium i comptarà amb la participació de l'autor i del filòsof Lluís Cerarols

Publicat el 23 d’abril de 2026 a les 17:53

L'Espai Òmnium de Manresa acollirà aquest divendres 24 d'abril, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre El dia es lleva, la tarda es colga, de Carles Riera i Fonts, publicat per l'Editorial Claret. L'acte comptarà amb la intervenció de l'autor i del mestre i filòsof Lluís Cerarols.

Un poemari que combina tradició i cultura popular

El llibre de Carles Riera i Fonts proposa un recorregut poètic que beu tant de la tradició literària i religiosa com de la cultura popular catalana. Segons la informació de l'editorial, el volum recull composicions diverses que inclouen formes tradicionals, versos de caire popular i referències a elements litúrgics i festius, com nadales, goigs o caramelles.

L'obra també incorpora textos inspirats en passatges bíblics i una segona part centrada en el joc lingüístic i el divertiment poètic, amb un estil més lliure i experimental. 

Una proposta literària vinculada a la reflexió espiritual

Carles Riera i Fonts, doctor en filologia i teòleg, presenta aquest poemari dins d'una trajectòria literària estretament vinculada a la reflexió espiritual i a la tradició cultural cristiana, amb una voluntat de connectar-la amb expressions contemporànies de la poesia.

El llibre, editat per Claret aquest 2026, s'emmarca dins la col·lecció de poesia catalana de l'editorial i s'ha presentat també recentment en altres espais culturals del país, com la Llibreria Claret de Barcelona. 

Presentació a l'Espai Òmnium

La sessió d'aquest divendres a Manresa inclourà la presentació del llibre a càrrec del mateix autor i del filòsof Lluís Cerarols, que oferirà una lectura i contextualització de l'obra.

Et pot interessar