Carles Riera presenta a Manresa el poemari «El dia es lleva, la tarda es colga»

L'Espai Òmnium de Manresa acollirà aquest divendres 24 d'abril, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre El dia es lleva, la tarda es colga, de Carles Riera i Fonts, publicat per l'Editorial Claret. L'acte comptarà amb la intervenció de l'autor i del mestre i filòsof Lluís Cerarols.
Un poemari que combina tradició i cultura popular
El llibre de Carles Riera i Fonts proposa un recorregut poètic que beu tant de la tradició literària i religiosa com de la cultura popular catalana. Segons la informació de l'editorial, el volum recull composicions diverses que inclouen formes tradicionals, versos de caire popular i referències a elements litúrgics i festius, com nadales, goigs o caramelles.
L'obra també incorpora textos inspirats en passatges bíblics i una segona part centrada en el joc lingüístic i el divertiment poètic, amb un estil més lliure i experimental.
Una proposta literària vinculada a la reflexió espiritual
Carles Riera i Fonts, doctor en filologia i teòleg, presenta aquest poemari dins d'una trajectòria literària estretament vinculada a la reflexió espiritual i a la tradició cultural cristiana, amb una voluntat de connectar-la amb expressions contemporànies de la poesia.
El llibre, editat per Claret aquest 2026, s'emmarca dins la col·lecció de poesia catalana de l'editorial i s'ha presentat també recentment en altres espais culturals del país, com la Llibreria Claret de Barcelona.
Presentació a l'Espai Òmnium
La sessió d'aquest divendres a Manresa inclourà la presentació del llibre a càrrec del mateix autor i del filòsof Lluís Cerarols, que oferirà una lectura i contextualització de l'obra.