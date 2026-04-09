09 de abril de 2026

El Conservatori acull un viatge per la música antiga amb L'Incantari aquest diumenge

El grup oferirà "Joc de miralls", una proposta basada en les cultures que van conviure a la península

Publicat el 09 d’abril de 2026 a les 11:00

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge 12 d'abril a les 6 de la tarda el concert Joc de miralls, a càrrec del grup L'Incantari, una formació especialitzada en la investigació i interpretació de música antiga i tradicional.

La proposta oferirà un viatge musical que recorre les cultures que van coexistir a la península Ibèrica fins a l'any 1492, a través d'un repertori que combina diferents tradicions i estils històrics.

Un recorregut per les arrels musicals de la península

El concert planteja una experiència evocadora a partir de les sonoritats i les influències de diverses cultures que van conviure en un mateix territori. A través de les veus i els instruments antics, L'Incantari reconstruirà paisatges sonors que connecten amb la memòria històrica i cultural.

El repertori inclou peces vinculades a la música de trobadors, la monodia litúrgica, les primeres formes de polifonia, així com influències de la música oriental i la tradició judeosefardita. També s'hi incorporen elements del Renaixement i del Barroc hispànic, configurant un mosaic musical ampli i divers.

Una formació especialitzada en música antiga

L'Incantari està integrat per Luzía Sabáh, Arturo Palomares, Christos Barbas, Abdelaziz Samsaoui, Ana Cerezo i Pere Olivé. El grup ha actuat arreu de la península Ibèrica amb propostes que combinen recerca històrica i interpretació artística.

La seva trajectòria es caracteritza per la voluntat de recuperar i reinterpretar repertoris antics, posant en diàleg diferents tradicions musicals i acostant-les al públic contemporani.

Un concert evocador al Conservatori

Amb Joc de miralls, la formació proposa un viatge suggeridor que evoca paradisos perduts a través de la música, explorant les connexions entre cultures i èpoques. L'espectacle convida a descobrir la riquesa sonora d'un període històric marcat per la diversitat cultural.

Entrades a la venda

Les entrades per al concert tenen un preu de 15 euros, amb descomptes fins a 12 euros per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles i a través del web del Kursaal.

