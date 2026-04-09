El Conservatori acull un viatge per la música antiga amb L'Incantari aquest diumenge

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge 12 d'abril a les 6 de la tarda el concert Joc de miralls, a càrrec del grup L'Incantari, una formació especialitzada en la investigació i interpretació de música antiga i tradicional.
La proposta oferirà un viatge musical que recorre les cultures que van coexistir a la península Ibèrica fins a l'any 1492, a través d'un repertori que combina diferents tradicions i estils històrics.
Un recorregut per les arrels musicals de la península
El concert planteja una experiència evocadora a partir de les sonoritats i les influències de diverses cultures que van conviure en un mateix territori. A través de les veus i els instruments antics, L'Incantari reconstruirà paisatges sonors que connecten amb la memòria històrica i cultural.
El repertori inclou peces vinculades a la música de trobadors, la monodia litúrgica, les primeres formes de polifonia, així com influències de la música oriental i la tradició judeosefardita. També s'hi incorporen elements del Renaixement i del Barroc hispànic, configurant un mosaic musical ampli i divers.
Una formació especialitzada en música antiga
L'Incantari està integrat per Luzía Sabáh, Arturo Palomares, Christos Barbas, Abdelaziz Samsaoui, Ana Cerezo i Pere Olivé. El grup ha actuat arreu de la península Ibèrica amb propostes que combinen recerca històrica i interpretació artística.
La seva trajectòria es caracteritza per la voluntat de recuperar i reinterpretar repertoris antics, posant en diàleg diferents tradicions musicals i acostant-les al públic contemporani.
Un concert evocador al Conservatori
Amb Joc de miralls, la formació proposa un viatge suggeridor que evoca paradisos perduts a través de la música, explorant les connexions entre cultures i èpoques. L'espectacle convida a descobrir la riquesa sonora d'un període històric marcat per la diversitat cultural.
Entrades a la venda
Les entrades per al concert tenen un preu de 15 euros, amb descomptes fins a 12 euros per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles i a través del web del Kursaal.