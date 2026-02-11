El Dia Mundial de la Ràdio de Catalunya Ràdio acabarà a Manresa

Catalunya Ràdio celebrarà aquest divendres, 13 de febrer, el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial que recorrerà diversos punts del país i culminarà a Manresa amb una festa oberta al públic al Museu de l'Aigua i del Tèxtil. L'acte final tindrà lloc de les 7 a les 9 del vespre, amb obertura de portes a partir de 2/4 de 7.
La jornada especial s'emetrà des de les 8 del matí fins al migdia amb una graella adaptada per a l'ocasió i amb dos equips itinerants que es desplaçaran en minibusos per diferents municipis per fer emissions en directe i trobar-se amb els oients.
Programació itinerant per Girona i Tarragona
El primer tram amb públic es farà a Girona, al Centre Cultural La Mercè, a partir de les 10 del matí. Posteriorment, l'activitat es traslladarà a Tarragona, a la plaça Corsini, a partir de les 12 del migdia.
Els equips estaran encapçalats pels periodistes Ricard Ustrell i Francesc Garriga, amb la participació de diversos presentadors i col·laboradors habituals de l'emissora. Al llarg del recorregut també hi haurà actuacions musicals i intervencions de convidats.
Manresa, escenari del final de festa
La celebració es tancarà a Manresa amb un acte públic al Museu de l'Aigua i del Tèxtil, que reunirà professionals de l'emissora, entrevistes i actuacions sorpresa. L'accés serà lliure i gratuït fins a completar l'aforament, sense necessitat d'inscripció prèvia.
A banda de Catalunya Ràdio, la jornada especial també implicarà altres emissores del 3Cat com iCat, Catalunya Música i 3CatInfo. Els serveis informatius mantindran la seva emissió habitual des dels estudis centrals, amb una edició especial del Catalunya nit a partir de les 9 del vespre i un resum posterior dels moments més destacats del dia.