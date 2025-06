Els Carlins convoca la quarta edició del Premi Jove de Microteatre

Els Carlins de Manresa ha obert una nova convocatòria per al Premi Jove de Microteatre, un certamen que vol impulsar el talent jove i donar visibilitat a noves veus dins l'àmbit teatral. Aquesta serà la quarta edició d'un premi que busca reconèixer espectacles de microteatre inèdits i originals creats per joves menors de 30 anys.

Les propostes es poden presentar fins al 15 de juliol i la participació està oberta a tot el territori català. El jurat escollirà les obres finalistes, que es podran veure el diumenge 21 de setembre al mateix teatre d'Els Carlins, al Centre Històric de Manresa.

Premis del jurat i del públic

Els participants optaran a dues modalitats de premi: el premi del jurat, dotat amb 500 euros, i el premi del públic, amb una gratificació de 150 euros. L'objectiu és tant reconèixer la qualitat artística com fomentar la connexió directa amb els espectadors. Tots els detalls de la convocatòria i les bases es poden consultar a través del web oficial de l'entitat.

Formació i aposta per la dramatúrgia emergent

El Premi Jove de Microteatre s'emmarca dins una línia d'acció més àmplia d'Els Carlins per promoure l'escriptura i la creació teatral. Per segon any consecutiu, el teatre ha impulsat un curs d'escriptura teatral conduït per la dramaturga Sílvia Navarro, d'on n'han sorgit textos amb una qualitat destacada.

L'entitat manresana reivindica la necessitat d'oferir espais formatius enfocats específicament a la dramatúrgia, un àmbit que sovint queda desatès en les formacions artístiques convencionals. Amb aquesta convocatòria i les accions formatives associades, Els Carlins vol contribuir a fer créixer una nova generació d'autores i autors amb veu pròpia.