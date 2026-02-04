La Biblioteca de Santpedor impulsa la lectura entre infants de 0 a 6 anys amb un programa específic

La Biblioteca Pare Ignasi Casanovas de Santpedor consolida la seva aposta per fomentar la lectura en la primera infància amb un programa específic adreçat a infants de 0 a 6 anys. L'itinerari, iniciat l'any 2025, té continuïtat aquest 2026 i posa l'accent en la importància de l'acompanyament adult en els primers contactes amb els llibres.
Nous recursos i activitats per a la primera infància
En el marc d'aquest programa, la Biblioteca ha ampliat el seu fons documental amb més llibres i materials de conte-joc pensats específicament per a infants de 0 a 6 anys. Aquests recursos es poden demanar en préstec i estan seleccionats per afavorir el descobriment de la lectura a través del joc, les imatges i la manipulació.
Paral·lelament, s'ha posat en marxa un nou cicle d'hores del conte adreçat a infants de 0 a 3 anys, amb sessions adaptades a les necessitats i ritmes dels més petits. Aquestes activitats volen crear un primer vincle positiu amb els llibres i estimular la curiositat i l'escolta activa.
Un espai per descobrir llibres en família
La Biblioteca també ha ampliat un espai de descoberta de llibres que es pot consultar a les mateixes instal·lacions. Es tracta d'un entorn pensat perquè infants i adults comparteixin estones de lectura i exploració conjunta.
Les persones interessades poden adreçar-se a la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas per obtenir més informació sobre els recursos i activitats disponibles dins d'aquest programa de foment lector.