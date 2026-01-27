Santpedor celebrarà el Carnestoltes 2026 amb tres dies de rua, música i festa popular

Santpedor tornarà a viure un any més el Carnestoltes, una de les festes més populars i participatives del municipi, que enguany se celebrarà del 13 al 15 de febrer. El programa inclou sopars populars, concursos gastronòmics, rues, música en directe i activitats infantils, amb la rua de dissabte com a acte central i amb novetats en el sistema de votació i en els premis del concurs de disfresses.
Tres dies de disbauxa abans de la Quaresma
El Carnestoltes de Santpedor arrencarà divendres 13 de febrer amb el tradicional sopar i la ruta del Bakalau, i s'allargarà fins diumenge amb la rua infantil i activitats familiars. L'Ajuntament fa una crida a tota la ciutadania perquè participi activament en una celebració que any rere any mobilitza centenars de persones al municipi.
La rua de dissabte, eix central de la festa
L'acte més destacat tindrà lloc dissabte 14 de febrer a la tarda amb la Rua de Carnestoltes i el concurs de disfresses. La concentració de participants serà a les 6 a la ronda de Sant Pere amb el carrer Núria, i a 2/4 de 7 s'iniciarà la rua des de la plaça Catalunya amb l'aparició del rei Carnestoltes Leru Leru, acompanyat del DJ Lerele.
El recorregut passarà per diversos carrers del nucli urbà i finalitzarà a la zona de Cal Llovet, on es faran el sopar popular amb foodtruck, el lliurament de premis i el ball de Carnestoltes amb el grup de versions La Follia.
Votació popular i inscripcions al concurs de disfresses
Es manté la novetat incorporada l'any passat de la votació popular, que se sumarà a la puntuació del jurat per decidir les disfresses guanyadores. El públic assistent podrà votar en línia la millor disfressa individual o de parella, la millor comparsa i la millor carrossa.
Les persones que vulguin participar en el concurs de disfresses s'han d'inscriure prèviament a través del formulari web, amb termini obert fins dijous 12 de febrer a les 7 de la tarda. Un cop inscrites, caldrà recollir el dorsal identificatiu a l'Ajuntament.
Nous premis per categories
El concurs de la rua presenta enguany algunes modificacions en els premis. En la categoria individual o parella, el primer premi serà un menú per a dues persones en un restaurant de Santpedor, mentre que el segon i tercer premi consistiran en lots de productes de proximitat. Les categories de comparses i carrosses mantindran premis econòmics per als tres primers classificats.
Un cap de setmana ple d'activitats
El programa es completarà amb el Concurs d'Escudella dissabte al matí, amb vermut, dinar popular i lliurament de premis, i amb el Carnestoltes infantil diumenge 15 de febrer al matí, amb rua, festa familiar i espectacle a càrrec de Jaume Barri.
Amb aquesta programació, Santpedor es prepara per viure un cap de setmana intens de festa, creativitat i participació ciutadana, convertint el Carnestoltes 2026 en una nova cita destacada del calendari festiu del municipi.