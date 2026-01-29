La Fira Mediterrània compensa la petjada de carboni amb la millora ambiental de centres socials

La Fira Mediterrània de Manresa ha compensat la petjada de carboni amb la millora ambiental de centres socials a Catalunya. La Generalitat ha emès el certificat on s'acredita aquesta compensació. En xifres globals, la 28a edició que es va fer l'any passat va genera 144,29 tones de CO2, un 24% més que la del 2024. Entre els motius hi ha el repunt de l'impacte dels àpats i pernoctacions si bé l'activitat que genera més gasos d'efecte hivernacle continua essent els desplaçaments dels participants de la fira. Concretament, van augmentar un 25% i van generar un total de 104,46 tones de CO2, el que representa un 72% del total de gasos emesos.
Concretament, el certamen ha substituït instal·lacions i maquinàries per sistemes "més respectuosos" amb el medi ambient, reduint així el consum de combustibles fòssils i l'emissió de gasos. També ha participat en projecte de distribució alimentàries amb entitats benèfiques. Aquesta acció s'emmarca en el compromís de la Fira amb l’entorn.
Com a garantia de la compensació d'emissions efectuada, la Fira ha rebut el certificat emès per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que n'acredita la compensació de les emissions generades durant la darrera edició.
Aquesta feina ha estat possible amb l'ajuda d'Anthesis, una empresa especialitzada en activar la sostenibilitat de les organitzacions, amb seu a Catalunya. L'estudi que va fer sobre l'impacte de la 28a edició va concloure que s'havien generat en total 144,29 tones de diòxid de carboni. Aquesta xifra és un 23,9% més alta que la de l'any anterior (que va ser de 116,42 tones), i també supera la del 2023 (que va ser de 131,49 tones). El descens de xifres del 2024 va ser degut a la disminució de la contaminació provocada pels materials produïts.
Amb relació a l'origen de les emissions, l'estudi determina que un 72% dels gasos amb efecte hivernacle provenen dels desplaçaments de professionals, periodistes i artistes. Més de la meitat, un 55,7%, es van fer en avió, un 42,4% per transport per carretera i només un 1,83% el transport públic.
Les xifres també indiquen un augment dels desplaçaments en cotxe particular i el seu impacte. Així, aquesta activitat ha passat de generar 21,77 tones el 2024 a 44,34 tones en l'última edició.
En paral·lel, el festival també impulsa altres iniciatives vinculades amb la sostenibilitat, com ara l'ús de materials reciclats, el contracte de proveïdors de proximitat o la incorporació d'incentius per facilitar l'accés cultural a col·lectius en risc d'exclusió, entre d'altres.