Manresa estrena els gegants Seny i Rauxa amb una cercavila pel Centre Històric

Els gegants Hereu i Pubilla de Manresa, juntament amb els de Castellbisbal, han apadrinat aquest dissabte la parella de gegants Seny i Rauxa, unes figures creades per la companyia Cliffort amb un objectiu marcadament social. La plaça Major ha acollit la festa de presentació dels dos gegants, amb la participació d'altres gegants de la ciutat i d'altres indrets de Catalunya.

Els gegants Seny i Rauxa neixen amb la voluntat de representar l'esperit teatral i artístic de la ciutat. Incorporen elements icònics del món de l'escena -com les màscares de la tragèdia i la comèdia o l'antifaç teatral-, i han estat concebuts per acostar la cultura popular a col·lectius que sovint queden al marge de les celebracions tradicionals, com persones amb diversitat funcional, gent gran o infants amb necessitats educatives especials.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Llengua i Cultura, Tània Infante, han assistit a l'acte de presentació dels gegants, que ha comptat amb balls i que ha finalitzat amb una cercavila pels carrers del Centre Històric de Manresa, en què els nous gegants han estrenat el seu ball acompanyats de la resta de colles convidades.