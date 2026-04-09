Meandre encetarà diumenge una nova temporada dels Contes a l'Anella Verda

Aquest diumenge, 12 d'abril, l'Anella Verda de Manresa reprèn una de les seves activitats més emblemàtiques: el cicle de contes a l'aire lliure. La iniciativa, organitzada per l'associació Meandre amb la col·laboració del Parc de la Séquia i l'Ajuntament de Manresa, convida les famílies a gaudir del patrimoni natural i cultural de la ciutat a través de la paraula i la narració oral.
Un viatge des de Santa Fe fins al Bages
La protagonista d'aquesta primera sessió serà Celeste Abba, narradora oral i professora de lletres originària de Santa Fe (Argentina). Amb el seu espectacle infantil Mapamundi, Abba aproparà al públic manresà els contes populars de la seva terra natal que ha anat compartint en gires arreu del món. L'activitat es farà en castellà i manté el seu caràcter familiar i gratuït.
Una ubicació amb encant: la barraca de l'Anouar
L'escenari escollit per a l'estrena és la barraca de vinya de l'Anouar, una de les construccions de pedra seca que recorden el passat vitivinícola de la zona. Per arribar-hi, l'organització ha fixat el punt de trobada a la Torre Lluvià a 2/4 de 12 del migdia, des d'on es farà una petita caminada de 500 metres fins a la barraca. La narració començarà puntualment a les 12.
Previsió en cas de pluja
Tot i que l'objectiu és gaudir de l'entorn natural de l'Anella Verda, els organitzadors han previst un pla alternatiu per si la meteorologia no acompanya. En cas de mal temps, la sessió de contes no se suspendrà, sinó que es traslladarà a l'interior de la mateixa Torre Lluvià per garantir el confort dels assistents.