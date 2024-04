L'Orfeó Català amb la Coral Escriny faran doble concert a Santpedor i al Palau de la Música

La Coral Escriny de Santpedor és una de les dues formacions convidades per l'Orfeó Català al projecte Xarxa Coral d'aquesta temporada, un projecte que l'Orfeó va iniciar la temporada 2012-2013 amb l'objectiu de crear vincles i fomentar una relació estreta amb altres cors de Catalunya. Aquesta col·laboració es concreta anualment en un concert que l'Orfeó ofereix a les poblacions de les dues agrupacions corals escollides i en la posterior actuació que aquests dos cors fan al Palau de la Música Catalana.

Així, aquest dissabte a les 6 de la tarda, a l'Auditori del Convent, es podrà escoltar per primera vegada a Santpedor, un dels cors de referència del nostre país, i l'endemà diumenge, l'Escriny podrà compartir novament concert amb l'Orfeó Català i amb l'altre cor convidat, l'Orfeó Vigatà, a l'emblemàtic escenari del Palau de la Música, a partir de 2/4 de 6 de la tarda.

Concert de l'Orfeó Català a Santpedor

L'Orfeó Català ofereix a Santpedor un concert per a cor i piano amb dues parts diferenciades. Una primera de música romàntica germànica, amb peces de Mendelssohn, Bruckner i Brahms, i una segona part de música catalana, amb l'estrena de la Suite Rosa dels Vents de Carles Prat Vives, una obra de Josep Anselm Clavé de qui, enguany se celebra el bicentenari del naixement. El concert es clourà amb dues cançons interpretades conjuntament per l'Orfeó i l'Escriny, La sardana de les neus que es fonen, que dirigirà el director de l'Escriny, Marc Reguant, i El cant de la senyera, que dirigirà Pablo Larraz, director de l'Orfeó. Serà la primera vegada que aquesta prestigiosa formació ofereix un concert a Santpedor en el magnífic auditori del Convent. Les entrades es poden adquirir a través de la web de la coral

Concert al Palau de la Música

En el concert del Palau de la Música Catalana, diumenge, els dos cors convidats interpreten a la primera part, un repertori d'uns trenta minuts de durada cadascun. Enguany, a més de la Coral Escriny, l'Orfeó Català ha convidat l'Orfeó Vigatà. La intervenció del cor del Bages comptarà amb set peces d'estils i orígens ben diferents. La primera serà Laudate Dominum de Josep Vila Casañas; seguida de Les Berceaux de Gabriel Fauré; Abendlied op. 69 núm 3 de Joseph Rheinberger; Bogoroditse Devo de Serguei Rachmaninov, la basca Zerupeko Izar d'Eva Ugalde i finalment dues peces que el compositor Manel Camp va crear en el 50 aniversari de l'Escriny: Entre els morats i l'ocre i Cançó de Mahalta de l'obra Illa Inaudita. Manel Camp acompanyarà la Coral Escriny al piano en aquestes dues peces.

A la segona part del concert hi ha una actuació breu de l'Orfeó Català seguida de l'actuació conjunta dels tres cors. Els tres directors es reparteixen la direcció de les tres obres finals del concert.

La Coral Escriny ja ha cantat en dues ocasions més al Palau de la Música, la darrera al 2018 quan va portar el Requiem de Mozart al costat de la Camerata Impromtu i la jove orquestra Jove Filharmònica de Catalunya (JOFICAT).

Orfeó Català

L'Orfeó Català és un dels cors amateurs de referència del país. Amb més de 125 anys d'història, va ser fundat el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives per difondre el repertori coral català i universal amb la màxima excel·lència artística. Actualment Pablo Larraz és el director, Montse Meneses és la subdirectora i Pau Casan és el pianista. Simon Halsey continua vinculat al cor com a principal director convidat i ambaixador dels cors del Palau.

L'Orfeó Català té la seu al Palau de la Música Catalana, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Ha interpretat les obres corals més representatives i primeres audicions al nostre país de la Missa en Si menor de Bach o Les estacions de Haydn. Ha estat dirigit per primeres batutes internacionals: R. Strauss, P. Casals, Z. Mehta, M. Rostropóvitx, L. Maazel, D. Barenboim, S. Rattle, G. Dudamel i K. Petrenko, entre d'altres. Ha actuat a la Konzerthaus de Viena, la Sala Gulbenkian de Lisboa, al Royal Festival Hall i al Royal Albert Hall de Londres (Proms de la BBC). Ha fet gires per la Xina, convidat pel Shanghai International Art Festival; per Itàlia amb la Mahler Chamber Orchestra, dirigits per D. Gatti; per Europa, a París amb G. Dudamel i Luxemburg amb G. Gimeno, i amb l'Orquestra Filharmònica de Berlín (abril-maig del 2023), dirigida per Kirill Petrenko, a Berlín (Berliner Philharmonie), Barcelona (Sagrada Família) i Madrid (Teatro Real), amb un programa dedicat a WA Mozart.

D'entre els projectes d'aquesta temporada 2023-24, al Palau cal destacar la interpretació d'Un requiem alemany de Brahms i la Simfonia núm. 2, Lobgesang de Mendelssohn amb el Balthasar Neumann Chor Orchester, sota la direcció de Thomas Hengelbrock, al febrer. Seguidament, l'Orfeó i les formacions Hengelbrock van portar aquestes obres a Hamburg: l'obra de Brahms a la Laeiszhalle i l'obra de Mendelssohn a Elbphilharmonie. Finalment, cal destacar el concert de l'Orfeó Català i els cors de l'Escola Coral amb obres d'Ola Gjeilo, amb el mateix compositor al piano, i la interpretació de la Novena Simfonia de Beethoven amb l'Orquestra Nacional de Lió, sota la direcció de Nikolaj Znaider, als Auditoris de Barcelona i Madrid.

Una temporada plena de reptes de la Coral Escriny

Aquest curs va començar al setembre marcat per diferents projectes. El primer va ser el concert de jazz que la Coral va portar al Kursaal amb estrena de vestuari. Un mes més tard la formació va viatjar al País Basc en un intercanvi amb el cor Aiztondo Abesbatza d'Astigarraga i al desembre va estrenar una producció pròpia per Nadal amb el concert Entre dos silencis. El 2024 continua amb el mateix ritme frenètic amb el projecte xarxa coral amb l'Orfeó Català i la col·laboració en els actes d'homenatge a Clavé que se celebraran a Manresa a finals de mes. També hi ha prevista la visita del cor basc i concerts de la producció Jardins d'Euterpe.

La Coral Escriny es va fundar a Santpedor l'any 1968 i, des del 2009, està dirigida per Marc Reguant. Entre les seves principals produccions cal destacar el Gloria de Vivaldi (2012), el Magnificat de John Rutter (2013), el Messiah de Händel (2016), Illa inaudita de Manel Camp (2017), el Requiem de Mozart (2018), la Passió segons sant Marc de Bach (2019), Jardins d'Euterpe de Josep Anselm Clavé (2021) i Jazz'Escriny (2022).

La Coral Escriny té dos discos enregistrats, l'un l'any 1999 (Coral Escriny 30 anys) i l'altre el 2020 (Illa inaudita), amb l'acompanyament de Manel Camp al piano, que també és l'autor dels onze temes del disc.