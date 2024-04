Sònia Moya i Adriana Bertran llegiran poemes de la poeta gallega María Lado a la Papasseit

El proper dijous a les 7 de la tarda la Llibreria Papasseit de Manresa acollirà un recital poètic a dues veus, les de Sònia Moya i Adriana Bertran, que llegiran poemes de la poeta gallega María Lado.

María Lado (Cee, 1979) és escriptora, sobretot poeta, tot i que també ha publicat novel·la, relat, conte infantil, guions radiofònics i textos per a teatre. Ha format part del Batallón Literario da Costa da Morte, on va començar a recitar i a publicar, mentre participava en diversos títols del col·lectiu. Com a poeta, ha publicat A primeira visión (1997), Casa atlántica, casa cabaret (2002), Berlín (2005), Nove (2008), Amantes (2011), Oso, mamá, si? (2015) -que va ser triat com a millor llibre de poesia a la I Gala do Libro Galego-, i Gramo Stendhal (2020). També ha escrit Uralita (2020) a dues mans amb l'actriu Iria Pinheiro.

De la seva escriptura dramàtica destaca Anatomía dunha serea, en col·laboració amb Iria Pinheiro, que va ser premi María Casares al millor guió. El seu interès per la interpretació i l'oralitat l'ha dut a experimentar en la poesia escènica a través de diferents projectes. Va ser una de les creadores del col·lectiu Poetas da Hostia i, des del 2005, manté amb Lucía Aldao el duet Aldaolado. Juntes han publicat el llibre Ninguén morreu de ler poesía.

Rere els versos màgics, delicats i salvatges de la María Lado ressonen les veus antiquíssimes dels rituals de benvinguda i de protecció: mots que expliquen a l'ésser que acaba d'arribar com és la vida que descobreix a cada pas i de la qual encara ignora els perills i els esculls; cants que li recorden l'arrel i l'estirp; visions que li evoquen les boires, el fred i les pluges atlàntiques on la tribu hi té el niu.

Ós, mama sí? (Godall edicions, 2024) és alhora una cançó de bressol, una cerimònia de benvinguda i un conjur, un llibre que us permetrà conèixer una gran poeta gallega per primer cop traduïda al català per la també poeta Sònia Moya.

La poeta vallesana Sònia Moya, afincada a Manresa, presentarà el poemari de María Lado el proper dijous 18 d'abril a la Llibreria Papasseit de Manresa acompanyada de la també poeta Adriana Bertran i l'editora Matilde Martínez.

Sònia Moya (Cerdanyola del Vallès, 1981) exerceix la docència des del 2005 i des de llavors indaga, dins i fora de l'aula, en l'estudi de la paraula com a eina de transformació social. En aquest sentit, col·labora en el cicle Tocats de Lletra de Manresa des de l'any 2008 i coordina el club de lectura de poesia de la Biblioteca Ateneu Les Bases des del 2013.

Ha publicat Gramàtica de l'equilibri (Galerada, premi de poesia Amadeu Oller 2010), Plutó (Témenos, 2015, premi Mossèn Narcís Saguer 2014), Intersecció de conjunts (Témenos, 2017), Càntara (Témenos, 2018) i Silur (Meteora, 2019, premi de poesia Narcís Lunes i Boloix 2018). Part de la seva obra ha estat traduïda al castellà, al grec i al portuguès.

Adriana Bertran (Barcelona, 1985) és poeta i rapsoda. Com a performer poètica és campiona d'Espanya de Poetry Slam i subcampiona d'Europa 2018 i guanyadora del Poetry Slam Barcelona 2022. Va estudiar filologia hispànica i anglesa, i també direcció teatral i interpretació. A part de ser una slammer de gran rellevància a Espanya i Europa, també s'ha dedicat a la crítica literària, a l'escriptura dramàtica i a l'educació de la llengua castellana.

També ha publicat Viaje de Vuelta (2018), un doble poemari sobre l'apoderament individual i col·lectiu. Els seus poemes exploren el rol de les emocions en l'opressió a través d'una proposta escènica intensa.