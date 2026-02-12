Alumnes d'Emergències poden quedar-se sense títol per un veto en les pràctiques en ambulància

La negativa de les empreses de transport sanitari a acceptar alumnes menors d'edat en pràctiques ha deixat en una situació d'incertesa els estudiants del grau mitjà d'Emergències Sanitàries, també a Manresa. A la Joviat, una dotzena d'alumnes de segon es podrien veure afectats aquest mateix curs, mentre que 27 més de primer podrien patir el mateix problema l'any vinent. El centre alerta que part de l'alumnat podria no obtenir el títol si no pot completar les pràctiques obligatòries en ambulància.
Incertesa entre l'alumnat de la Joviat de Manresa
La problemàtica que afecta els estudis d'Emergències Sanitàries a tot Catalunya té una traducció directa a Manresa. A l'Institut Joviat, diversos alumnes viuen amb preocupació la impossibilitat de fer les pràctiques en transport sanitari urgent, un requisit imprescindible per obtenir el títol.
És el cas del Marc, de 17 anys, alumne del centre manresà, que explica que la situació li genera "frustració i inquietud". El curs passat va poder pujar a una ambulància i aplicar els coneixements adquirits a l'aula, però enguany ha hagut de fer les pràctiques en hospitals. "No és el que vull", lamenta.
La situació no és puntual. Actualment, dotze alumnes de segon curs de la Joviat es troben en aquesta situació i podrien tenir dificultats per completar la formació dins del calendari previst. A més, 27 alumnes de primer podrien veure's afectats el curs vinent si el context no canvia.
En total, el cicle d'Emergències Sanitàries del centre compta amb prop de 90 estudiants entre els dos cursos.
L'impacte d'una normativa que amplia les hores de pràctiques
El problema s'ha agreujat arran d'una nova normativa que amplia el nombre d'hores de pràctiques obligatòries, que passen d'unes 400 aproximadament a 515.
Segons la directora pedagògica de la Joviat, Lourdes López, aquest increment pot dificultar encara més la situació de l'alumnat menor d'edat. La responsable recorda que la majoria d'estudiants comencen el cicle amb 16 anys i no en tenen 18 quan l'acaben.
En aquest sentit, adverteix que si no poden fer les pràctiques obligatòries en transport sanitari urgent, no podran obtenir el títol. Aquesta situació, segons explica, també impediria accedir a un grau superior o incorporar-se directament al mercat laboral.
El centre també assenyala una incongruència derivada de l'edat dels estudiants. En funció del mes de naixement, alguns alumnes podrien titular i d'altres no, tot i haver cursat exactament la mateixa formació. Els que no compleixin els requisits haurien d'allargar un any més els estudis per poder completar les pràctiques.
Alternatives provisionals en hospitals i residències
Davant aquesta situació, la Joviat i altres centres afectats han buscat alternatives perquè els alumnes puguin completar almenys una part de les hores obligatòries. Entre les opcions hi ha la realització de pràctiques en hospitals i residències. Tot i això, el centre reconeix que no és la solució ideal. "No és el que ens agrada, però és l'opció que tenim", admet López.
El principal problema és que aquestes alternatives no poden substituir la part de pràctiques en transport sanitari urgent, que és la més vinculada a la futura sortida professional dels estudiants.
El professor del centre David Gràcia remarca la importància d'aquesta experiència directa. Segons explica, el 90% de les sortides professionals d'aquest cicle estan vinculades al treball en ambulàncies. Per això considera que si els alumnes no poden fer pràctiques reals en aquest àmbit, perden un aprenentatge fonamental.
Tot i que el centre treballa amb simulacions des del primer dia, assegura que l'experiència real és clau per confirmar si els alumnes podran desenvolupar la professió en el futur.
Preocupació també entre les famílies
La situació també genera inquietud entre les famílies dels estudiants. Pepi Ramírez, mare d'un alumne de segon, parla d'"incertesa i desmotivació". Segons explica, el seu fill va triar aquest cicle amb la voluntat de treballar en aquest sector concret. Per això considera que el fet de no poder fer pràctiques en ambulància té una conseqüència negativa clara en la seva formació i en la seva motivació.
Possible itinerari alternatiu de formació
Davant la incertesa, el centre planteja estudiar alternatives de futur per garantir que els alumnes puguin completar la seva trajectòria formativa. Una de les opcions seria oferir un itinerari que comenci pel grau mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria i, posteriorment, continuar amb el d'Emergències Sanitàries. D'aquesta manera, els alumnes arribarien als 18 anys abans d'iniciar les pràctiques en ambulància i podrien completar-les sense limitacions.
Les empreses al·leguen "inseguretat jurídica"
Des de l'Associació Catalana d'Empreses d'Ambulàncies (ACEA), que integra nou empreses, s'ha justificat la decisió de no acceptar menors en pràctiques per motius d'"inseguretat jurídica".
Segons el director de la patronal, Dídac Martínez, des que es va començar a impartir aquest grau s'han produït incidències que han derivat en expedients oberts per Inspecció de Treball. Des de l'associació expliquen que en algunes inspeccions aquesta activitat s'ha interpretat com una relació laboral i no com una formació, fet que, segons diuen, genera inseguretat jurídica per a les empreses.
També plantegen dubtes sobre qui és el tutor legal en cas que hi hagi un incident durant les pràctiques, especialment en situacions d'emergència on els menors no poden accedir. L'associació es pregunta qui es faria responsable de l'alumne mentre es presta l'atenció sanitària.
La patronal també subratlla que no reben compensació econòmica per aquestes pràctiques, ni tampoc la reclamen, i defensa que el seu objectiu és formar futurs professionals. Tot i això, asseguren que la manca d'una regulació clara impedeix assumir alumnes menors d'edat.
Per aquest motiu, han recomanat que les empreses només acceptin estudiants majors de 18 anys i asseguren que no els consta que la Generalitat hagi contactat amb la patronal per abordar la situació.
Educació assegura que està analitzant el cas
Per la seva banda, el Departament d'Educació confirma que està al corrent de la problemàtica i explica que s'ha creat una taula de seguiment amb el Departament de Salut per analitzar la situació. Segons el departament, s'estan explorant fórmules per garantir que els alumnes puguin acabar la formació havent superat les pràctiques obligatòries.
Educació també remarca que les empreses tenen la responsabilitat de complir els convenis signats amb els instituts, ja que en el seu moment es van comprometre a acollir estudiants en pràctiques. El departament assegura que desconeix els motius pels quals ara s'hi posen traves pel fet que siguin menors d'edat.
Segons dades de la conselleria, l'any passat hi havia 2.572 alumnes cursant aquest grau a Catalunya. D'aquests, 243 eren a la Catalunya Central i 112 feien la formació en empresa durant el segon curs. El departament no ha facilitat la xifra d'alumnes menors afectats per aquesta situació.
Mentrestant, centres com el Joviat de Manresa segueixen pendents d'una solució que permeti garantir que l'alumnat pugui completar la seva formació i accedir al món laboral en les condicions previstes.