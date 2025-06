Artés amplia els usos del polígon Santa Maria per convertir-lo en motor econòmic comarcal

L'Ajuntament d'Artés ha aprovat una modificació puntual del planejament urbanístic que amplia els usos permesos al polígon industrial Santa Maria, amb l'objectiu de potenciar-lo com a centre econòmic de referència al Bages. Aquesta mesura, que respon a una demanda expressa del sector empresarial -canalitzada a través de l'Associació d'Empresaris del Polígon d'Artés (AEPA)- permetrà, a partir d'ara, compatibilitzar l'activitat industrial amb nous usos econòmics vinculats a l'esport, la restauració, la logística o la mobilitat.

El polígon Santa Maria és l'única zona industrial del municipi i, fins ara, els usos permesos es limitaven estrictament a la indústria i l'emmagatzematge. Amb el nou acord, l'Ajuntament d'Artés obre el ventall de possibilitats per acollir iniciatives més diverses, amb l'objectiu de generar nova activitat, atraure inversions i adaptar-se als canvis dels models productius.

Un pas estratègic per a la reactivació i la diversificació

L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ha valorat molt positivament la mesura, que considera "una decisió estratègica per reforçar el paper del polígon com a motor econòmic del municipi i de la comarca". Per a Forcada, la flexibilització dels usos representa una oportunitat per donar resposta a les noves necessitats de les empreses i fomentar el desenvolupament sostenible: "Obrint el ventall d'usos, facilitem la implantació de nous projectes i afavorim la diversificació, dos elements clau per al futur del nostre municipi".

En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Judit Vall, ha destacat que "amb aquesta ampliació d'usos, fem un pas endavant per facilitar la implantació de noves activitats i oferim més eines perquè les empreses actuals puguin créixer i diversificar-se". Vall ha remarcat també que el polígon Santa Maria "té un gran potencial i volem que sigui un pol d'atracció econòmica per a la comarca".

Nous usos per a un espai industrial més versàtil

Amb la modificació urbanística aprovada, el polígon Santa Maria podrà acollir nous usos vinculats a l'activitat econòmica, més enllà de la indústria i la logística. En concret, s'hi permetran:

Activitats industrials i logístiques.

Restauració.

Usos esportius i recreatius, tot i que en aquest últim cas limitats a àrees de joc infantil.

Oficines i serveis diversos.

Usos vinculats a la mobilitat, com ara estacions de servei, aparcaments de diversos tipus (privats, col·lectius o públics) i espais per a autocaravanes, caravanes, remolcs i camions.

Pel que fa als usos comercials, també s'hi obre una escletxa, tot i que amb condicions molt específiques. Només s'hi permetrà la venda al detall de productes propis de la indústria, així com activitats de venda a l'engròs, automoció, venda de carburants, de materials de construcció, de maquinària i d'articles de sanejament. Aquesta limitació respon a la voluntat d'evitar una transformació del polígon en zona de comerç generalista, preservant-ne la vocació industrial.

Un polígon adaptat als nous models econòmics

Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Artés aposta per transformar el polígon Santa Maria en un espai econòmic més viu, divers i resilient. La modificació aprovada busca consolidar un model d'indústria moderna, oberta a nous sectors i adaptable a les necessitats del segle XXI. En paraules del consistori, es tracta de "consolidar el polígon com un espai dinàmic, adaptat als nous models de producció i amb capacitat per generar ocupació de qualitat".

La proposta neix del diàleg entre administració i teixit empresarial, i forma part d'una estratègia més àmplia de desenvolupament econòmic local. L'Ajuntament confia que, amb la nova regulació, es podran impulsar nous projectes empresarials i contribuir a una millor ocupació del sòl industrial disponible. Amb aquesta mesura, Artés fa un pas decidit cap a un model de creixement que vol ser equilibrat, diversificat i sostenible.