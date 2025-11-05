Artés obre una línia d'ajuts de fins a 1.000 euros per impulsar nous projectes emprenedors

L'Ajuntament d'Artés ha obert una convocatòria d'ajuts per fomentar l'emprenedoria, amb subvencions de fins a 1.000 euros destinades a donar suport a la creació de petites activitats econòmiques al municipi. El programa, dotat amb un pressupost total de 15.000 euros, té com a objectiu estimular l'activitat empresarial local i facilitar l'inici de nous projectes. Les sol·licituds es poden presentar fins al 24 de novembre de 2025 a través del web municipal.
Impuls a les iniciatives locals
Aquesta nova línia de subvencions, regulada per les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics per impulsar l'emprenedoria a Artés, vol donar un impuls directe a les persones emprenedores que apostin per establir la seva activitat al municipi. Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència no competitiva, és a dir, s'atorguen per ordre de sol·licitud fins a esgotar el crèdit disponible.
Cada projecte pot rebre fins a 1.000 euros per cobrir despeses inicials com ara projectes tècnics o d'enginyeria, despeses notarials o de gestoria, lloguer o compra de locals, publicitat i imatge corporativa, assegurances o adquisició de mobiliari, maquinària o equips informàtics.
Destinat a microempreses i nous projectes
Poden optar-hi persones físiques o jurídiques que hagin iniciat la seva activitat econòmica a Artés a partir de l'1 de gener de 2025. Els ajuts estan pensats especialment per a microempreses, que han de complir els requisits de tenir menys de deu treballadors i un volum de negoci anual inferior als 2 milions d'euros.
Segons l'alcalde d'Artés, Enric Forcada, "aquest programa d'ajuts vol ser un impuls directe per a totes aquelles persones que decideixen emprendre al nostre municipi, contribuint a generar activitat econòmica i ocupació local".
Presentació telemàtica de les sol·licituds
Les sol·licituds s'han de presentar electrònicament a través del web municipal, on també es pot consultar tota la informació detallada sobre la convocatòria i completar el tràmit corresponent.
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Artés reafirma la seva aposta per la promoció econòmica i l'acompanyament al teixit emprenedor local, facilitant els primers passos de nous negocis que contribueixin al dinamisme i la vitalitat del municipi.