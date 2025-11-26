L'Ó de Món Sant Benet revalida un any més l'estrella Michelin

Un any més, el restaurant L'Ó de Món Sant Benet, gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera, ha tornat a revalidar la seva estrella Michelin, una distinció que certifica la solidesa d'un projecte que combina creativitat, treball en equip i un fort arrelament al territori. Amb aquesta nova renovació -que ja suma 13 anys consecutius- el restaurant reafirma una línia culinària que uneix tradició i innovació a partir del producte de proximitat i un relat gastronòmic lligat al monestir de Sant Benet i al paisatge del Bages.
La direcció culinària del xef Ivan Margalef, l'expertesa de Marisa Graners al capdavant de la sala i la cura en la selecció de vins de la sommelier Alba Villarreal han estat claus per al creixement constant del projecte. A aquest lideratge s'hi suma un equip apassionat que ha fet de la precisió, el detall i la creativitat els trets distintius de l'experiència gastronòmica de L'Ó.
Una cuina inspirada en la història i el territori
L'Ó basa la seva proposta en la identitat singular de Món Sant Benet, un indret que fusiona història medieval, llegat modernista i un entorn natural excepcional. La carta incorpora productes de temporada i de quilòmetre zero, molts dels quals provenen dels Horts de Món Sant Benet, gestionats per la Fundació Catalunya La Pedrera. Aquest vincle amb el territori permet crear una cuina contemporània que manté alhora un profund respecte per les arrels.
La selecció vinícola és un altre dels pilars destacats del restaurant. L'Ó presenta una carta de vins cada vegada més extensa i acurada, amb una aposta clara pels vins catalans i, especialment, pels de la DO Pla de Bages, que hi tenen un paper protagonista.
Compromís social i sostenibilitat com a senya d'identitat
Més enllà de l'excel·lència gastronòmica, el restaurant L'Ó és també un projecte amb una marcada vocació social i sostenible. Ubicat dins l'Hotel Món, al cor del complex patrimonial i cultural de Món Sant Benet, el restaurant forma part de la missió de la Fundació Catalunya La Pedrera per impulsar una gestió respectuosa amb el medi ambient i amb impacte positiu en la comunitat.
L'Ó treballa amb criteris estrictes de qualitat i traçabilitat dels productes, aposta per materials i proveïdors amb impacte eco-social positiu, minimitza residus i incorpora pràctiques responsables a la cadena de valor. A més, compta amb les sinergies i l'assessorament de la Fundació Alícia, referent internacional en nutrició i sostenibilitat.