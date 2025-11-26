Manresa acull una xerrada per explicar el sistema CAE, que permet obtenir compensacions per l'estalvi energètic

Les Oficines de Transició Energètica organitzen aquest dijous 4 de desembre una sessió informativa sobre el funcionament del sistema CAE (Certificats d'Estalvi Energètic), un mecanisme que permet a empreses, instal·ladors i particulars obtenir una compensació econòmica per les actuacions que generen estalvi energètic. La jornada tindrà lloc de 6 a 7 de la tarda a la Sala d'Actes del Montepio (carrer Bilbao, 20, Manresa) i és gratuïta per a les empreses.
Un mecanisme que retorna diners per les millores d'eficiència
Els CAE -en castellà de Certificados de Ahorro Energético- constitueixen un sistema d'incentius pensat per accelerar les inversions en eficiència energètica. Mitjançant aquest model, qualsevol actuació que generi estalvi mesurable pot convertir-se en un certificat que, un cop validat per una entitat certificadora i gestionat a través d'un subjecte delegat, es ven a un subjecte obligat. El resultat és un ingrés directe per a la persona o empresa que ha fet la millora, reduint així el temps d'amortització de la inversió.
Durant la xerrada, s'explicarà amb detall cada fase del procés i es resoldran dubtes sobre com generar i comercialitzar els CAE, quins requisits cal complir i com s'hi poden acollir ciutadans, empreses i professionals del sector.
Experts per entendre tot el circuit
La jornada comptarà amb la participació de representants dels tres actors principals del sistema:
- Electra Cardener, com a subjecte obligat, amb la ponent Miryam Jounou
- Applus+ Certification, com a entitat verificadora, amb Sergi Colell
- Leyton, com a subjecte delegat, amb Mateo Belmonte
Tots tres oferiran exemples pràctics, explicaran les responsabilitats de cada figura i aportaran una visió completa del funcionament del sistema CAE.
Inscripcions i assessorament personalitzat
Les inscripcions es poden fer enviant un correu a otebages@gbb.cat. Les Oficines de Transició Energètica -ubicades al Gremi d'Instal·ladors- també ofereixen assessorament personalitzat sobre el sistema CAE a través del mateix correu o del telèfon 93 874 80 48.