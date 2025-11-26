El Consell Comarcal impulsa una nova edició del Rubik, una eina clau per a la inclusió laboral al territori

El Consell Comarcal del Bages ha activat la dotzena edició del projecte Rubik, un programa d'ocupació social que des del 2015 facilita la contractació de persones en situació de vulnerabilitat per part dels ajuntaments de la comarca. Amb més d'una dècada de recorregut, el Rubik s'ha consolidat com una eina essencial per promoure la inserció laboral i reforçar la cohesió social als municipis bagencs.
140.000 euros per generar oportunitats laborals reals
En aquesta nova edició, el projecte compta amb un pressupost de 140.000 euros, una xifra que supera els 125.000 euros de l'any anterior i que ha permès finançar 25 contractes de treball en 21 ajuntaments del Bages. Tots els consistoris participants han rebut un ajut garantit, i els quatre que han presentat dues sol·licituds han pogut formalitzar dues contractacions, ampliant així l'abast del programa.
La consellera comarcal de Serveis Socials Bàsics, Elisabet Hernández del Arco, ha remarcat el valor social del projecte: "El Rubik ens permet arribar a persones que ho tenen especialment difícil per accedir al mercat de treball. No parlem només de contractes temporals, sinó d'obrir portes, generar experiència i donar noves oportunitats a qui sovint ha quedat al marge." Hernández també ha subratllat que la participació de 21 ajuntaments "demostra que el Rubik està arrelat al territori i que és útil".
Diversitat de perfils i primeres experiències laborals
Els 25 contractes formalitzats reflecteixen la diversitat social del programa. En aquesta edició, s'han incorporat 11 dones i 14 homes, amb franges d'edat que van des dels 17 fins als més de 40 anys. Entre les persones beneficiàries hi ha dos joves de 17 anys, que inicien així el seu recorregut laboral amb el suport directe dels equips municipals i del Consell Comarcal.
El tipus de llocs de treball també respon a necessitats reals dels ajuntaments participants. S'han contractat:
- 19 operaris de brigada i serveis de neteja
- 5 auxiliars administratius/ves
- 1 auxiliar de llar
Aquests perfils reforcen tant el manteniment de l'espai públic com les tasques administratives i de suport a les persones, funcions clau en municipis petits i mitjans.
Una aposta sostinguda per la inclusió i el treball de proximitat
Amb aquesta dotzena edició, el Consell Comarcal reafirma el seu compromís amb l'ocupació social, la lluita contra l'exclusió i el suport als col·lectius amb més dificultats d'inserció. El projecte Rubik complementa la feina dels ajuntaments, que actuen com a agents de proximitat i detecten de primera mà les necessitats d'ocupació i les realitats socials de cada municipi.
Els 21 ajuntaments participants són: Artés, Avinyó, Callús, Cardona, Castellgalí, Castellnou de Bages, Fonollosa, Monistrol de Montserrat, Mura, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria.