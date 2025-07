Cardona estrena el servei «Clica i Recull» per modernitzar el comerç local

L'Ajuntament de Cardona posa en marxa el servei Clica i Recull, una nova iniciativa per impulsar el comerç de proximitat i adaptar-se als hàbits de consum actuals. Amb el suport de la UBIC i la Diputació de Barcelona, el projecte facilita fer comandes a través del mòbil i recollir-les a l'hora que més convingui gràcies a un sistema de taquilles.

Compra fàcil, flexible i digital

El nou sistema, impulsat pel consistori cardoní, permet fer comandes als establiments adherits mitjançant telèfon o WhatsApp. Un cop acordat el pagament amb el comerç -ja sigui per Bizum, transferència o altres vies-, el paquet s'entrega a les taquilles instal·lades a la plaça del Portalet.

Aquestes taquilles compten amb compartiments refrigerats per garantir la cadena de fred en cas que la comanda inclogui productes frescos, i altres de convencionals per a la resta. Quan la comanda està preparada, la persona usuària rep un codi numèric i un codi QR per recollir-la de forma autònoma i en l'horari que li sigui més convenient.

El servei s'adreça especialment a aquelles persones amb poc temps per fer compres presencials, ja sigui per motius laborals o de conciliació. Els comerços adherits es poden consultar al directori digital del web de Cardona Comerç.

Regals per a les primeres comandes

Per promocionar el nou servei, l'Ajuntament ha llançat una campanya especial d'estiu, vigent del 7 de juliol al 3 d'agost. Totes les persones que utilitzin el Clica i Recull en aquest període rebran un val per bescanviar per un obsequi relacionat amb la compra: una senalla, una bossa isotèrmica, una carmanyola o una bossa del pa.

Els vals es podran intercanviar a la plaça de la Fira els diumenges 13, 20 i 27 de juliol i 3 d'agost, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, fins a esgotar existències i amb un màxim d'un article per persona.

Amb aquesta acció, el consistori vol donar a conèixer una eina que aposta per la digitalització sense perdre els valors de proximitat i sostenibilitat que caracteritzen el comerç de Cardona.