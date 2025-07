El Cicle Espais torna a Cardona amb música, patrimoni i gastronomia els dies 13 de juliol, 9 i 30 d'agost

Cardona ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició del Cicle Espais, una proposta que combina cultura, patrimoni i gastronomia en entorns singulars del municipi. Enguany, el cicle arriba a la seva 15a edició i es durà a terme els dies 13 de juliol, 9 d'agost i 30 d'agost amb tres concerts que tindran lloc en espais emblemàtics com el Parc del Miracle, la plaça Àngel Guimerà de la Coromina i la col·legiata del Castell de Cardona.

Música en indrets singulars

El Cicle Espais és una de les cites culturals més consolidades de l'estiu a Cardona. Amb una combinació de música en directe, gastronomia local i patrimoni, el cicle ofereix una experiència immersiva que va més enllà del concert tradicional. El format aposta per artistes de qualitat i per la descoberta de racons del municipi amb encant i valor històric.

Aquest estiu, el cicle es desenvoluparà en tres dates destacades: dissabte 13 de juliol, divendres 9 d'agost i dissabte 30 d'agost. Les entrades ja es poden adquirir tant en línia a través del web de Cardona Turisme com presencialment a l'Oficina de Turisme de Cardona, dins dels horaris habituals.

13 de juliol: jazz al Parc del Miracle

La primera actuació tindrà lloc el dissabte 13 de juliol a 2/4 de 9 del vespre al Parc del Miracle. La proposta musical anirà a càrrec del duet format per Jofre Fité i Júlia Xandri, que presentaran l'espectacle Un toc de jazz, amb veu i piano. Es tracta d'una proposta elegant i intimista, pensada per gaudir en un entorn natural i relaxat. L'entrada per a aquest concert té un preu simbòlic de 2 euros.

9 d'agost: versions amb Jacobs Duet a la Coromina

El cicle continuarà el divendres 9 d'agost, a la mateixa hora, a la plaça Àngel Guimerà del barri de la Coromina. En aquesta ocasió, l'escenari acollirà el grup Jacobs Duet, liderat per la cantant vallenca Maria Jacobs, amb un repertori de versions que recorrerà èxits coneguts i ritmes diversos, en una vetllada pensada per a un públic ampli i festiu. Com en el primer concert, les entrades tenen un cost de 2 euros i caldrà reservar-les prèviament.

30 d'agost: Mariona Escoda al Castell de Cardona

El plat fort del cicle serà la cloenda del dissabte 30 d'agost a les 9 del vespre, amb un concert a la col·legiata del Castell de Cardona. L'espai acollirà l'actuació de la cantautora Mariona Escoda, guanyadora de la primera edició del concurs televisiu Eufòria de TV3, que arriba a Cardona amb una proposta musical pròpia i de gran potència vocal. Aquest concert es realitza en col·laboració amb l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

A diferència dels dos concerts anteriors, l'entrada per aquest concert té un cost de 10 euros, que es pot adquirir a través de la web de Cardona Turisme o bé a l'Oficina de Turisme.

Gastronomia local i DO Bages

Un dels valors afegits del Cicle Espais és la seva aposta per combinar música amb gastronomia i vins del territori. Durant cada una de les vetllades, es podrà gaudir de tastets gastronòmics a càrrec de diversos restaurants de Cardona, amb productes de proximitat i cuina local, així com d'una selecció de vins de cellers del Bages, que també participaran en l'esdeveniment.

Els detalls concrets de cada tast s'aniran anunciant en funció de l'actuació i l'espai, amb la voluntat de complementar cada concert amb una proposta gastronòmica coherent i de qualitat.

Venda d'entrades

Totes les entrades del cicle es poden adquirir de manera anticipada per mitjà de la plataforma Cardona Turisme o bé presencialment a l'Oficina de Turisme. Les dues primeres actuacions tenen un preu simbòlic de 2 euros, mentre que la del 30 d'agost, al Castell, té un cost de 10 euros.

Des de l'organització es recomana fer la reserva amb antelació, ja que les places són limitades i cada espai té una capacitat concreta per garantir la qualitat de l'experiència.