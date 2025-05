El Consell Comarcal del Bages rep els estudiants beneficiaris dels Ajuts InnoBages 2024

El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, i la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural, Marta Viladés, han rebut els estudiants i investigadors dels projectes beneficiaris dels Ajuts InnoBages 2024, una iniciativa que té com a objectiu promoure i incentivar la recerca aplicada en enginyeries entre els estudiants de màsters oficials de l'EPSEM - UPC Manresa, tot facilitant la incorporació de projectes d'R+D+I a empreses industrials de la comarca i del seu entorn territorial. La recepció institucional ha anat a càrrec del president Eloi Hernández, qui ha destacat "la importància de connectar el talent universitari amb el teixit productiu local per avançar cap a una indústria més innovadora, sostenible i arrelada al territori”.

La primera edició dels ajuts, amb un import total de 15.600 euros, s'han distribuït en quatre de 1.500 euros per a projectes i quatre de 2.400 euros per a estudiants que hi han participat. La convocatòria ha estat finançada per la Diputació de Barcelona a través del programa de Projectes Territorials Innovadors.

Els projectes seleccionats aquest 2024 han abordat reptes en àmbits estratègics per a la comarca com per exemple la sostenibilitat en l'extracció d'àrids, la recuperació de metalls en bateries de vehicles, la dessulfuració de biogàs i la bioeconomia circular en residus electrònics. El projecte, liderat per l'empresa Àrids Solestany SA, ha comptat amb la participació de l'estudiant Tomàs Lascurain Feliu, del Màster d'Enginyeria de Mines.

També s'ha tirat endavant el projecte Biometallum, centrat en la recuperació de metalls en residus electrònics mitjançant microorganismes, ha estat una aposta per la bioeconomia circular. La iniciativa ha estat desenvolupada per l'empresa Desferres Catalunya SL (Grup Vilà Vila) amb la participació de l'estudiant Isolda Tristany Tarrés, del Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals.

Finalment, en l'àmbit de la mineria urbana i la bioeconomia circular, s'ha impulsat el projecte de recuperació de metalls en bateries de vehicles elèctrics i híbrids, que explora alternatives sostenibles als tractaments convencionals. Desenvolupat en col·laboració amb SEAT, hi han participat els estudiants Roger Pons Badia i Jordi Martínez Vila, també del Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals.

També en el mateix màster, es va seleccionar el projecte d'estudi d'un sistema físico-químic regeneratiu per a la dessulfuració del biogàs, desenvolupat conjuntament amb Ecotec SA.

El Consell Comarcal ha expressat el seu suport a aquesta línia de col·laboració entre universitat i empresa, clau per a l'impuls de la innovació local i la retenció del talent jove al territori. El contingut dels projectes es presentarà públicament a la Jornada InnoBages prevista per al proper 21 de maig.

A més, s'ha aprovat la convocatòria dels ajuts InnoBages 2025, que obrirà el període de sol·licituds al setembre, amb una dotació de fins a 23.400 euros, que permetrà finançar fins a sis projectes i sis estudiants.