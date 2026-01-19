El Museu del Barroc de Catalunya acull el rodatge d'un anunci premium de Lexus

Manresa ha iniciat aquests dies el rodatge d'un anunci de Lexus a les instal·lacions del Museu del Barroc de Catalunya. Es tracta d'un espot d'un vehicle berlina elèctric i híbrid produït per la companyia mexicana Rebolucion Madrid, una producció que reforça el posicionament de la ciutat com un dels principals pols audiovisuals de Catalunya, només per darrere de Barcelona.
Un nou rodatge d'alt nivell al centre de Manresa
El Museu del Barroc de Catalunya és l'escenari escollit per al rodatge d'un anunci de la marca automobilística Lexus, que aquests dies ha portat a Manresa el desplegament habitual de les grans produccions audiovisuals. Camions tècnics, grues i equips especialitzats formen part d'un dispositiu visible a l'entorn del museu, que s'ha adaptat a les necessitats del rodatge.
L'anunci correspon a un model de berlina elèctrica i híbrida de la marca, tot i que el contingut concret de l'espot no ha transcendit. La producció va a càrrec de Rebolucion Madrid, SLA, especialitzada en projectes publicitaris de gran format.
El cercle premium, complet
Aquest rodatge suposa un pas simbòlic rellevant per a la ciutat, ja que permet completar el que des del sector audiovisual es considera el cercle premium de marques automobilístiques que han escollit Manresa com a plató. En els darrers anys, la ciutat ha acollit anuncis o produccions vinculades a marques com Audi, BMW, Mercedes o Porsche.
Fins ara, Manresa també havia estat escenari de rodatges de Toyota, però li faltava encara una producció vinculada a la marca premium, Lexus. Amb aquest anunci, la ciutat tanca aquest cercle i consolida la seva imatge com a ubicació atractiva per a marques d'alta gamma del sector de l'automoció.
Manresa, referent audiovisual a Catalunya
El rodatge de l'anunci de Lexus se suma a una llarga llista de produccions audiovisuals que han passat per Manresa en els darrers anys. La ciutat s'ha convertit en una de les localitats catalanes que acull més rodatges, només superada per Barcelona, gràcies a la diversitat d'espais urbans, patrimonials i naturals, així com a la facilitat logística i al suport institucional.
Equipaments com el Museu del Barroc de Catalunya ofereixen espais singulars i amb una forta personalitat visual, factors molt valorats per productores i directors artístics a l'hora de buscar localitzacions diferenciades per a anuncis, sèries o produccions cinematogràfiques.
Impacte per a la ciutat
Aquest tipus de rodatges tenen un impacte directe i indirecte a la ciutat, tant en termes econòmics com de projecció exterior. L'arribada d'equips de producció genera activitat en sectors com l'hostaleria, el transport o els serveis tècnics, alhora que situa Manresa en el mapa audiovisual internacional.