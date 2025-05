Experts de l'Estat es reuneixen a Manresa per abordar la digitalització del cicle de l'aigua

Aigües de Manresa ha organitzat una jornada centrada en els avenços i innovacions tecnològiques en el marc del projecte Sostenibilitat en el cicle de l'aigua. Un projecte de digitalització del territori aconseguit a la primera convocatòria del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua. L'esdeveniment ha comptat amb la participació d'experts de tot l'Estat, que van presentar un total de divuit projectes PERTE, inclòs el projecte d'Aigües de Manresa.

La jornada, que s'ha celebrat al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, ha abordat temes de gran rellevància per al sector, com ara la digitalització i l'escassetat hídrica. I ha comptat amb la presència a la inauguració de l'alcalde de Manresa i president d'Aigües Manresa, Marc Aloy; de Francisco Javier Sánchez, subdirector general de Protecció de les Aigües i Gestió de Riscos del Ministeri per a la Transició Ecològia i el Repte Demogràfic; de la Directora General de Transició Hídrica, Concha Zorrilla, i de Josep Ramon Mut, president delegat de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.

Durant els dos dies, s'han explorat els principals avenços tecnològics que es poden descobrir i desenvolupar a través del PERTE, oferint una perspectiva integral i pràctica sobre els reptes actuals.

Panell de Projectes PERTE i primera taula rodona

El primer dia de la jornada l'esdeveniment s'ha estructurat en tres blocs. El primer incloïa la ponència de Francisco Javier Sánchez, subdirector general de Protecció de les Aigües i Gestió de Riscos del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, sobre l'estat actual del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua i les convocatòries. I a continuació, Antoni Ventura, gerent d'Aigües de Manresa, va presentar el projecte Sostenibilitat al Cicle de l'Aigua. Un projecte de Digitalització i Transformació del Territori.

El segon bloc va estar dedicat a la presentació de projectes PERTE a petits municipis, ciutats mitjanes i consorcis de municipis. En aquest espai es van presentar projectes innovadors liderats per entitats com el Consorci Besòs Tordera (Projecte Paitida), TAigua (EfiAigua Terrassa), la Diputació de Castelló (Digitalització del cicle urbà en municipis menors de 20.000 habitants), Txingudiko Zerbitzuak (Txingudi Data Driven Bay), Espina y Delfín (Digitalització en municipis gallecs), Aquanex (Pert DigitaLasVegas) i Aqualia (Realwater). Després de la pausa de dinar, i abans de donar pas a la taula rodona, Emasesa (Sevilla) i Emasa (Màlaga) van presentar respectivament els seus projectes de transformació digital al cicle integral de l'aigua, destacant el seu enfocament innovador i els aprenentatges obtinguts.

El tercer bloc del dia va consistir a la taula rodona titulada Adaptació al canvi climàtic, reptes davant la sequera i el paper dels operadors d'aigua, en què van participar Francisco José Juan (Emasesa), Clemente Palacios (Emasa), Agustina López (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) i Eva Corbella (Aigües de Manresa), moderada per David Güell (Aigües de Manresa).

Un cop acabada la primera jornada, es va convidar als assistents a visitar les instal·lacions d'Aigües de Manresa, on van poder conèixer de primera mà la nova sala de telecontrol, les aplicacions que s'estan desenvolupant, i el nou GIS.

Dia 9 de maig: Píndoles tècniques, networking i segona taula rodona

El segon dia de la jornada, es van dur a terme diverses presentacions tècniques sota el format de píndoles, destacant projectes tecnològics innovadors com el PERTE Ressona d'Aigües de Barcelona, el projecte Daua d'Aigües d'Avilés, el PERTE d'Acciona per a la digitalització del cicle urbà de l'aigua, la transformació digital del CAT amb la implantació de bessons digitals, i el projecte PERTE Shine-AMV de Global Omnium. També es van presentar solucions específiques de sensòrica i telemetria aplicada a la hidràulica per part d'Aigües de Manresa. Seguidament es va dur a terme un espai de networking grupal amb els ponents de les píndoles on, per grups, els assistents van poder interactuar-hi.

Esther Costa i Alba Subirana d'Aigües de Manresa van presentar l'Observatori de l'Aigua i el desenvolupament de les persones a l'empresa. Durant aquesta intervenció, es va destacar com la digitalització no només impacta en els processos tècnics i la gestió de l'aigua, sinó que també té un efecte profund en la comunitat i l'àmbit laboral, promovent noves competències, models de treball col·laboratiu i enfortint el paper de les persones en un context digital cada vegada més present.

El segon bloc del dia va estar marcat per la taula rodona titulada La digitalització i la innovació al sector de l'aigua després del PERTE, en què van participar Antoni Ventura (Aigües de Manresa), Francisco Javier Sánchez (Protecció de les Aigües i Gestió de Riscos del MITECO), Jesús Maza (AEAS), Xavier Amores (Català), Guida Obrador (Diputació de Barcelona) i Irene Jubany (Eurecat), moderada per Esther Costa (Aigües de Manresa).

Una trobada per intercanviar coneixements

La jornada es va plantejar com un espai de reflexió i debat en què experts del sector, representants d'administracions i entitats públiques, així com empreses especialitzades, van poder intercanviar experiències i conèixer de primera mà els projectes més destacats en digitalització i gestió hídrica a Espanya.