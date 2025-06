Jordi Conejos d'Elisava s'incorpora al patronat de la FUB i Albert Giralt, d'Avinent, al seu Comitè Executiu

El Patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB) va aprovar, en la seva reunió del passat 12 de juny, la incorporació de Jordi Conejos Sancho com a nou patró. Conejos, president del Patronat de la Fundació Elisava Escola Universitària, entra a formar part de l'òrgan a proposta del president del Patronat i alcalde de Manresa, Marc Aloy. El seu nomenament respon a l'objectiu d'enfortir els vincles entre les fundacions que integren la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i millorar la participació recíproca en els seus òrgans de govern.

Doctor en Ciències Econòmiques i consultor internacional en estratègia empresarial, Jordi Conejos substitueix Montserrat Jòdar Torrecillas, que va esgotar el seu mandat el 26 d'abril de 2025 després de quatre anys de participació al Patronat.

Avinent Science and Technology, al Comitè Executiu

La mateixa sessió també va aprovar la incorporació d'Avinent Science and Technology SL al Comitè Executiu de la FUB. El CEO de l'empresa, Albert Giralt, serà qui representarà Avinent en aquest òrgan, tal com ja ho fa des del desembre de 2022 com a membre del Patronat. Giralt és llicenciat en Economia i en Administració d'Empreses, i compta amb un màster en Estudis Internacionals. Amb aquesta incorporació, la FUB referma la seva aposta per la vinculació amb el teixit empresarial innovador del territori.

Nous reglaments adaptats al model UVic-UCC

D'altra banda, el Patronat també va aprovar els nous reglaments de les dues facultats de les quals és titular: la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa i la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Les modificacions tenen com a finalitat adaptar l'estructura acadèmica del campus manresà a les Normes d'Organització i Funcionament de la UVic-UCC, aprovades recentment.

La normativa revisada ha estat validada també pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes -titular de la UVic-UCC- en la reunió del 19 de juny, i representa un pas més en la integració estructural i funcional dels diversos campus que formen part del projecte universitari compartit.