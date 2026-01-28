La Cambra de Comerç de Manresa obre la convocatòria de la 13a edició dels Premis Cambra

La Cambra Oficial de Comerç de Manresa ha obert la convocatòria per presentar candidatures a la 13a edició dels Premis Cambra, uns guardons que posen en valor les empreses, persones i institucions que contribueixen a millorar la competitivitat i el dinamisme del teixit econòmic de la demarcació. El lliurament dels premis tindrà lloc durant el mes de maig.
Uns premis per reconèixer el talent empresarial del territori
Els Premis Cambra s'han consolidat com un dels principals reconeixements a l'activitat econòmica del Bages i el seu entorn. Amb aquesta nova convocatòria, la Cambra de Comerç de Manresa vol tornar a posar el focus en aquelles iniciatives que destaquen per la seva capacitat d'innovació, adaptació i compromís amb el territori.
Els guardons tenen com a objectiu reconèixer empreses, persones i institucions que contribueixen a reforçar la competitivitat del teixit productiu a través de la internacionalització, la innovació, la digitalització, la sostenibilitat, la responsabilitat social corporativa, la qualitat empresarial i la dinamització del comerç de proximitat, entre altres àmbits clau per al desenvolupament econòmic.
Categories que reflecteixen la diversitat econòmica
La 13a edició dels Premis Cambra s'estructura en cinc categories que volen reflectir la diversitat i la riquesa del teixit empresarial de la demarcació. El premi d'Internacionalització distingeix les empreses que han destacat en l'obertura i consolidació de mercats exteriors, reforçant la projecció internacional del territori.
La categoria d'Indústria reconeix les millors pràctiques empresarials en camps com la innovació, la digitalització, la sostenibilitat, el respecte pel medi ambient, la responsabilitat social i la formació. El guardó de Comerç, Serveis i Turisme s'adreça a empreses que contribueixen a la modernització, la qualitat i la dinamització de l'economia de proximitat.
Els Premis Cambra també inclouen la categoria d'Urbanisme i Territori, que posa en valor actuacions rellevants en infraestructures, construcció i planificació territorial, així com un Premi Especial destinat a reconèixer trajectòries especialment meritòries que no encaixin estrictament en les altres categories.
Candidatures obertes fins al 15 de març
Les empreses interessades poden presentar la seva candidatura fins al pròxim 15 de març. Les propostes poden ser presentades per la pròpia empresa o bé per una altra empresa, entitat o institució que vulgui avalar la candidatura. A més, el Comitè Executiu de la Cambra també pot proposar candidatures de manera directa.
Una mateixa empresa pot optar a més d'una categoria, i una candidatura pot ser reconeguda en diversos àmbits, fet que permet visibilitzar projectes amb un impacte transversal en l'economia del territori. Les candidatures s'han de presentar amb una breu descripció dels mèrits que justifiquen el reconeixement, tant en format paper com en línia, a través dels canals habilitats per la Cambra de Comerç de Manresa.
Un estímul per a l'esperit emprenedor
Més enllà del reconeixement públic, els Premis Cambra volen ser un estímul per a l'esperit emprenedor i una eina per reforçar l'autoestima de l'empresariat de la demarcació. La Cambra destaca que aquests guardons permeten donar visibilitat a projectes d'èxit, compartir bones pràctiques i generar referents positius per al conjunt del teixit econòmic.
Els Premis Cambra van néixer l'any 2000 com a hereus dels antics Premis al Mèrit Exportador, que es van concedir entre 1991 i 1999. Des d'aleshores, han anat ampliant el seu abast per reconèixer no només la internacionalització, sinó també la innovació, la qualitat, el disseny, l'ús de noves tecnologies, els processos productius sostenibles i el dinamisme empresarial en general.
Antecedents i últims guardonats
La darrera edició dels Premis Cambra es va celebrar el novembre del 2024, en un acte en què van ser guardonades les empreses Promotor, en la categoria d'Internacionalització; Tèxtil Torné, en Indústria; Tous, en Comerç, Serveis i Turisme; el Fòrum de la Catalunya Central, en Urbanisme i Territori, i Texpol, amb el Premi Especial.
Amb la nova convocatòria, la Cambra de Comerç de Manresa renova el seu compromís amb el reconeixement del talent empresarial i la promoció d'un teixit econòmic competitiu, innovador i arrelat al territori. Tota la informació detallada sobre les bases i el procés de presentació de candidatures es pot consultar al web de la Cambra de Comerç de Manresa.