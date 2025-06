La manresana Meritxell Bautista assumeix la direcció de l'agència digital Xarxalia

L'empresària manresana Meritxell Bautista, coneguda per la seva trajectòria al capdavant de Fibracat, ha estat nomenada nova directora executiva (CEO) de Xarxalia Network, una agència de nova creació especialitzada en màrqueting digital i transformació tecnològica d'empreses impulsada per Manix Capital.

Xarxalia s'ofereix com una agència integral amb enfocament 360 graus, orientada a acompanyar empreses en processos de creixement mitjançant estratègies digitals personalitzades, eines basades en intel·ligència artificial i solucions a mida per a millorar la comunicació i els resultats comercials.

La nova CEO assumeix el lideratge d'un projecte que ha contribuït a impulsar des de l'inici, i ho fa amb l'objectiu declarat de consolidar Xarxalia com un actor destacat dins l'ecosistema digital del país. Segons Bautista, l'agència aposta per "un model on la tecnologia i la creativitat treballen conjuntament per ajudar les empreses a vendre més, comunicar millor i adaptar-se al nou entorn digital".

Reconeguda en diverses ocasions per la seva aportació al sector tecnològic, Bautista ha estat inclosa recentment a la llista de les 100 dones més influents de Catalunya segons Forbes (2025). El seu pas a Xarxalia suposa una continuïtat en el seu compromís per trencar barreres digitals i fomentar la igualtat d'oportunitats també dins l'àmbit empresarial.