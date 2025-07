Rull inaugura la reforma del Consell Comarcal del Bages en un acte amb gran representació institucional

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha inaugurat aquest divendres les obres de reforma i adequació de la seu del Consell Comarcal del Bages. L'acte ha comptat amb la presència del president del Consell, Eloi Hernàndez, de diversos membres de la Mesa del Parlament, de consellers comarcals i d'una àmplia representació d'alcaldes i alcaldesses de la comarca.

Visita institucional i missatge de suport al món local

Durant la visita, Josep Rull ha recorregut les instal·lacions renovades del Consell, ha saludat el personal i ha signat el llibre d'honor de l'ens, envoltat per representants municipals de tot el Bages. En el seu parlament, ha elogiat la tasca dels ajuntaments i consells comarcals, destacant-los com a agents imprescindibles per garantir la cohesió social i territorial i per impulsar una agenda modernitzadora que beneficiï el conjunt de la ciutadania.

"El Consell és una eina fonamental per a la igualtat d'oportunitats i l'equilibri territorial del país", ha remarcat Rull, tot agraint la dedicació dels electes i servidors públics locals. El president del Parlament ha subratllat també que el món local "millora el nostre entorn més proper" i és un element clau en el desenvolupament del país.

Reivindicació de recursos per fer front als reptes locals

Per la seva banda, el president comarcal, Eloi Hernàndez, ha expressat el seu agraïment a Josep Rull per la visita i pel compromís mostrat amb el món local al llarg de la seva trajectòria. Hernàndez ha posat en valor la vocació i dedicació dels alcaldes i alcaldesses presents a l'acte, i ha reclamat més suport institucional i finançament per poder afrontar els reptes creixents que assumeixen els ens locals.

"Cada vegada oferim més serveis i assumim més competències, però necessitem més recursos per garantir la qualitat i sostenibilitat d'aquests serveis", ha alertat el president del Consell.

Reforma integral amb criteris d'eficiència energètica

Les obres inaugurades formen part de la fase 2 del projecte executiu de reforma de l'edifici del Consell Comarcal del Bages. S'ha dut a terme una intervenció integral que inclou la millora de l'aïllament tèrmic, una reforma completa de les instal·lacions tèrmiques i altres actuacions que reduiran el consum energètic i milloraran l'eficiència de l'edifici.

Els treballs han estat finançats amb recursos propis del Consell Comarcal i amb el suport de diverses administracions: la Diputació de Barcelona, mitjançant el Programa General d'Inversions 2020-2023; la Generalitat de Catalunya, a través del Pla únic d'obres i serveis 2020-2024, i l'Institut Català d'Energia, gràcies als fons europeus NextGeneration.