La nova avinguda de l'Esport obre aquest dijous com a porta d'entrada a Manresa des de l'Eix

Aquest dijous 26 de juny a les 8 del matí quedarà obert al trànsit el primer tram de la nova avinguda de l'Esport, una infraestructura de nova creació que es convertirà en una nova porta d'entrada a Manresa des de l'Eix Transversal (C-25). El vial connectarà directament l'Eix amb el sector esportiu del Congost i amb el nou polígon industrial del Pont Nou II, que suposa el primer gran desenvolupament de sòl industrial a la ciutat en més de dues dècades.

La posada en servei d'aquest primer tram forma part de l'inici de la fase 2 dels treballs d'urbanització del polígon. En concret, s'obre el tram que va des de l'Eix (tocant l'entrada actual del Camí Vell de Rajadell) fins al nou tram que allarga el carrer Torroella fins a connectar amb el carrer de la Lemmerz. De moment, només hi haurà un carril obert per sentit i de forma provisional, ja que la zona encara està en obres.

Visita institucional i projecte de gran abast

Aquest dimecres al matí, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha visitat la zona per comprovar l'estat de les obres, acompanyat del regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, i del regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, entre altres representants municipals. Durant la visita s'ha constatat la magnitud del nou vial: una avinguda de 40 metres d'amplada, que un cop finalitzada comptarà amb dos carrils per banda i les torres elèctriques integrades dins la mitjana central.

El vial travessarà el futur polígon Pont Nou II i passarà per darrere de diversos equipaments esportius emblemàtics, com el pavelló del Nou Congost, el camp de beisbol i l'estadi municipal de futbol. El recorregut culminarà a la carretera de Sant Joan, a l'altura del Pont del Gas.

168.000 metres quadrats per a la nova indústria

La urbanització del polígon Pont Nou II és una operació estratègica que suma 168.000 metres quadrats de sòl industrial, distribuïts en vint parcel·les d'entre 3.000 i 24.000 metres quadrats. Aquestes parcel·les estan pensades per acollir grans empreses, amb la possibilitat d'agrupaments i una preparació tècnica adequada per a implantacions immediates.

L'objectiu del projecte és doble: permetre el creixement de les empreses ja establertes a la ciutat i captar nova activitat industrial. Tot plegat, amb l'objectiu de generar nova ocupació i dinamitzar el teixit econòmic manresà. En paral·lel, també es preveu la creació de fins a 800 places gratuïtes d'aparcament a la zona.

El pressupost total de l'operació s'enfila als 20 milions d'euros (IVA inclòs), que inclouen les obres en curs -adjudicades per 17 milions- i partides complementàries com el trasllat de línies elèctriques, modificacions de mitja i baixa tensió, subministrament elèctric o xarxes d'abastament d'aigua.

Afectacions provisionals al trànsit

L'obertura del nou vial comportarà afectacions en la mobilitat de la zona, especialment al Camí de Rajadell, que quedarà tallat entre el carrer Lemmerz (a l'alçada del tanatori) i el pont d'accés al Camí de Castellfollit (Camí del Suanya). L'accés des de l'actual polígon Pont Nou cap a l'Eix -i a la inversa- s'haurà de fer a través de la nova avinguda de l'Esport i el carrer Torroella.

Els vehicles que vulguin accedir al Camí de Castellfollit hauran de fer-ho des del barri del Xup pel Camí de la Riera de Rajadell, mentre que per arribar a la Torre Lluvià i al Celler El Molí del Collbaix es manté l'accés des de l'Eix pel vial habitual.

Pel que fa als vianants i excursionistes, es podrà accedir al Camí de Rajadell a través d'un itinerari habilitat pel nou carrer Torroella des del polígon Pont Nou. Aquestes afectacions s'allargaran, segons les previsions municipals, durant unes sis setmanes.

Un nou pas en la transformació urbana i econòmica

Amb aquesta operació, Manresa fa un pas endavant en la seva estratègia de consolidació com a pol d'atracció industrial, aprofitant la seva connexió amb l'Eix Transversal i la proximitat als serveis i infraestructures de la ciutat. La nova avinguda de l'Esport no només ordena la mobilitat d'un àmbit clau -la zona esportiva del Congost- sinó que suposa també una aposta clara per generar condicions favorables per al desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball.

Amb una visió integral que combina urbanisme, mobilitat, desenvolupament industrial i sostenibilitat, el polígon Pont Nou II es presenta com una de les operacions urbanístiques més rellevants dels últims anys a la capital del Bages.