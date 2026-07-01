L'Institut Lacetània culmina una cèl·lula robòtica amb tecnologies d'Indústria 4.0

L'Institut Lacetània de Manresa ha finalitzat aquest mes de juny el desenvolupament d'una cèl·lula de treball robòtica de demostració (showcell) creada per l'alumnat de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Automatització i Robòtica Industrial. El projecte s'ha dut a terme en el marc del programa InnovaFP, amb la col·laboració de l'empresa Tecnical de Manresa.
Una aplicació basada en tecnologies de la Indústria 4.0
La showcell simula un sistema automatitzat de dispensació d'un servei de vermut a partir de la comanda efectuada per l'usuari. La instal·lació integra diverses tecnologies pròpies de la Indústria 4.0, entre les quals hi ha la visió artificial, la identificació per radiofreqüència (RFID), la seguretat en màquines i la gestió d'estocs.
El projecte s'ha desenvolupat dins el programa de mesures InnovaFP, finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea.
Aprenentatge pràctic en un entorn industrial
L'alumnat participant ha treballat a partir d'un robot industrial al qual ha anat incorporant progressivament les diferents tecnologies fins a completar l'aplicació final.
Segons destaca el centre, el resultat és un projecte de gran nivell tècnic que ha permès reforçar l'aprenentatge pràctic dels estudiants en un entorn molt similar al que trobaran en la indústria automatitzada, alhora que els ha ofert una experiència directa en el desenvolupament de solucions integrals d'automatització.