L'Institut Lacetània destaca a la Talent Race 2026 amb tres alumnes premiats

L'Institut Lacetània ha participat en la IV edició de la Talent Race, una competició de desenvolupament de programari i projectes de sistemes impulsada pel Grup Solitium que posa a prova les competències de l'alumnat de formació professional en un entorn proper a la realitat empresarial. Tres estudiants del centre, Zaine Boulbahaim, Jibby Jallow i Pau Traveset, van ser reconeguts amb alguns dels premis de la jornada.
Reptes tecnològics amb aplicació real
La Talent Race té com a objectiu identificar talent jove, potenciar les habilitats tècniques dels participants i afavorir el contacte entre els centres educatius i les empreses del sector tecnològic.
En aquesta edició, l'alumnat de segon curs del cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web va treballar en la creació d'una aplicació per gestionar despeses corporatives. El projecte incorporava funcionalitats avançades com la captura intel·ligent de dades de tiquets, la gestió d'usuaris amb diferents nivells de permisos i processos automatitzats de validació i aprovació.
Paral·lelament, els estudiants del cicle d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa van dissenyar la infraestructura completa d'una empresa fictícia. La proposta incloïa arquitectures amb contenidors i clústers, sistemes d'emmagatzematge i còpies de seguretat, xarxes segmentades, servidors VPN, sistemes de monitoratge i plans de seguretat i recuperació davant incidències.
Defensa dels projectes davant professionals del sector
Els equips participants van presentar i defensar els seus treballs davant un jurat format per professorat del centre, representants del Grup Solitium i altres professionals vinculats al sector tecnològic.
Les valoracions van tenir en compte aspectes com la funcionalitat, la qualitat del codi i la seguretat en els projectes de programació, així com el disseny arquitectònic, la viabilitat tècnica, el pressupost i la documentació en els projectes de sistemes.
Tres alumnes reconeguts
La jornada va culminar amb l'acte de lliurament de premis, en què van ser distingits els alumnes de l'Institut Lacetània Zaine Boulbahaim, Jibby Jallow i Pau Traveset.
Els equips guanyadors van rebre un ordinador portàtil HP d'alta gamma, mentre que els participants també van obtenir certificacions professionals relacionades amb les competències treballades durant la competició.
Des del centre valoren la participació a la Talent Race com una oportunitat perquè l'alumnat afronti reptes reals del sector tecnològic, treballi en entorns col·laboratius i reforci la connexió entre la formació professional i les necessitats del teixit empresarial.