Recer suma més de 6.000 membres i celebra la seva primera assemblea general

La cooperativa manresana Recer fa més d'un any que va començar la seva activitat. Des del gener de 2024, més de 6.000 persones s'han sumat al projecte fent-se sòcies de la cooperativa. Així, celebraran la primera Assemblea General Ordinària on podran decidir els pròxims passos a seguir.

Recer neix com una cooperativa de consumidores i usuàries que vol canviar el model tradicional vinculat al final de la vida. En un context en què la gestió de la mort ha estat sovint mercantilitzada, Recer aposta per una alternativa basada en la solidaritat, on les persones no només puguin gestionar amb claredat els serveis funeraris i els moments finals de la vida, sinó que també puguin sentir-se acompanyades emocionalment i socialment.

L'assemblea general, oberta a totes les sòcies del projecte, farà un repàs de la feina feta en l'últim any i també decidirà quines activitats i serveis vol dur a terme en el futur. L'assemblea tindrà lloc dissabte 10 de maig, a les 11 del matí, a la Sala d'actes del Montepio de Manresa.