Bon encontre del masculí de l'Avinent Manresa a Salamanca per assolir la permanència

L'equip absolut masculí de l'Avinent Manresa ha dut a terme un bona actuació a la segona jornada de la Lliga Joma del Campionat d'Espanya de Clubs de Primera Divisió que s'ha disputat aquest dissabte a les Pistes d'Atletisme Ciudad de Salamanca.

Ha sumat dos valiosos punts per tal d'afrontar la darrera jornada d'aquest campionat amb un coixí de quatre punts per assolir l'objectiu de la permanència en aquesta categoria. La classificació final de l'encontre ha estat: At. Salamanca (216 punts), AD Marathon de Madrid (210), Avinent Manresa (151,5), i Durango Kirol Taldea (138,5).

Els atletes de l'Avinent Manresa han aconseguit quatre victòries. El llançador David Martín ha quedat primer en el concurs de martell al llançar l'artefacte fins a 55,61 metres; el saltador Martí Serra ha dominat el concurs de perxa superant el llistó situat a 4,96 metres; el marxador Urién Fernández s'ha endut el triomf en la prova dels 5.000 metres marxa amb 23'07"34, i el quartet manresà de relleus de 4x400 metres format per Marc Garcia, Arnau Pujols, Oriol Vergés i Biel Cirujeda ha tancat l'encontre amb un triomf manresà amb 3'16"16.

Arnau Pujols en els 800 metres llisos ha estat segon amb un temps de 1'51"35. També el fondista Gonçalo José Sousa ha quedat segon en els 3.000 metres llisos amb 8'32"63. Ricard Clemente, per la seva art, ha estat tercer en perxa amb 4,86 metres; el llançador Clement Darnés ho a estat en el concurs de disc llançant 47,16 metres; el velocista Mathieu Dunand, en els 100 metres llisos amb 10"86, i l'obstaculista Nicolàs Michael Lenclós, en els 3.000 metres obstacles amb 9'28"29.

Amb aquest resultat, l'equip masculí ja coneix tres dels set equips amb els que haurà de lluitar per la permanència en la darrera jornada del Campionat: At. Alcorcón, At. Portugalete i Durango Kirol Taldea. Aquest diumenge es coneixerà la resta d'adversaris en els dos encontres que es disputaran, tot i que els més previsibles són l'At. Badajoz, CA Elche, el valencià CA Safor Teika, i el RC Celta de Vigo.