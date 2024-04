El Covisa Manresa perd, en un mal partit, a l'Hospitalet (5-3)

El Covisa Manresa ha perdut a l'Hospitalet 5-3 el seu segon partit de la temporada. Amb la derrota, a part de comprimir-se la distància amb l'Sporting La Nucia, els manresans han reduït el coeficient de cara a les eliminatoires de play off d'ascens.

Una primera part amb molt poc joc visitant ha estat la tònica dels primers vint minuts. L'equip de Paco Cachinero ha tingut molt poca intensitat en aquest primer període. Asis ha encetat el marcador en un xut exterior. Després, l'àrbitre Tarrés ha estat el protagonista. Primer ha assenyelat una inexplicable falta favorable als locals que ha significat l'empat. En una segona acció xiulada pel mateix col·legiat, en servei de falta, els locals han fet el segon. L'àrbitre ha xiulat mans quan Ambros tenia el braç enganxat al cos. L'Hospitalet ha donat la volta al partit a pilota aturada, però després ha aconseguit un tercer gol a poc del descans davant un inoperant Manresa.

A la represa, el Covisa Manresa s'ha proposat cambiar la seva imatge en relació al primer temps i en part ho ha aconseguit millorant la pressió defensiva. Tot i així, una inexplicable errada defensiva individual dels manresans quan es portaven nou minuts de la segona part ha suposat la pèrdua d'una pilota en zona defensiva que ha significat el quart gol local.

En un contracop, els del Bages han reduït diferències amb un segon gol a set minuts per al final. Poc abans, una agressió a un manresà sense pilota en joc, no ha estat sancionada amb expulsió. Amb el sistema de porter jugador per part dels manresans, una errada ofensiva ha propiciat el cinquè gol local a porta buida. D'aquí fins al final, s'han produït dos llançaments favorables als blanc-i-vermells en forma de doble penal amb una errada i un encert i d'aquesta forma ha finalitzat el partit.

Ara es redueix la classificació entre Covisa Manresa i La Nucia a cinc punts després de la victòria dels alacantins a Picassent, proper rival dels manresans al Pujolet dissabte vinent a les 6 de la tarda.