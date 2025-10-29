Doble triomf per al Rugby Manresa: primera victòria del sènior masculí i golejada del femení

Els equips sènior del Rugby Manresa han viscut un cap de setmana rodó. El Manresa RC masculí ha estrenat el seu caseller de victòries a casa, derrotant l'Osona RC en un derbi intens i treballat (27-15), mentre que el combinat femení Cat Central ha signat una golejada contundent per 0-34 al camp del BUC B / Senglars, certificant la seva classificació per a la Primera Catalana.
El sènior masculí estrena el seu caseller amb una victòria de pes
El Manresa RC va sumar diumenge la seva primera victòria de la temporada en un emocionant derbi davant l'Osona RC (27-15), disputat al camp del Congost. Els manresans van començar amb força i al minut 5 ja obrien el marcador amb un assaig del mig de melee Bernat, que va interceptar una pilota en camp propi i va completar una gran cursa fins a marca. Poc després, Marcel ampliava l'avantatge amb una bona acció col·lectiva de davantera.
Tot i la reacció de l'Osona, que va aprofitar dues expulsions temporals per placatges alts per retallar distàncies, el Manresa va mantenir el control i arribava al descans amb un 15-8 favorable gràcies a un assaig d'Isaac. A la represa, els visitants van empatar, però els manresans van reaccionar amb determinació: Isaac repetia assaig amb transformació de Jean, i Temur tancava el marcador amb una nova marca al minut 65.
Amb el 27-15 final, el tècnic del Manresa RC va destacar la seriositat, el compromís i la solidesa defensiva de l'equip, subratllant la importància de "fer-se fort a casa" per consolidar el creixement del grup.
El Cat Central femení goleja i puja de categoria
Pel que fa al conjunt femení, el Cat Central va completar una actuació impecable al camp de La Foixarda, on es va imposar amb un contundent 0-34 davant el BUC B / Senglars. Les visitants van dominar el partit des del primer minut, aprofitant la seva superioritat numèrica i un ritme alt de joc en totes les fases.
Amb una davantera sòlida i una línia de tres quarts molt activa, el Cat Central va assegurar la possessió i la continuïtat en atac, anotant de manera constant durant la primera part. Al descans, ja disposava d'una avantatge clara que va ampliar a la segona meitat amb noves marques, sense concedir cap punt al rival.
El triomf tanca la primera fase de la lliga amb dues victòries consecutives i permet a l'equip classificar-se per disputar la Primera Catalana, una categoria que recupera dues temporades després. El resultat reflecteix la maduresa i progressió d'un conjunt que consolida el seu bon moment i les aspiracions per continuar creixent.