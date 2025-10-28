El Baxi Manresa afronta un gran repte davant el Bahcesehir

El Baxi Manresa rebrà al Nou Congost el Bahcesehir (dimecres, 20.45h. Esport3). Els turcs hi arriben com a líders del grup A i com a únic equip invicte. El repte és majúscul davant d'un dels equips favorits per endur-se la competició. Tot i això, el proper rival del Baxi Manresa hi arriba després d'encaixar una sorprenent derrota el passat cap de setmana contra un dels equips de la part baixa de la lliga turca. Els bagencs intentaran sumar un nou triomf per consolidar la seva posició a la taula classificatòria abans de jugar contra els equips més modestos del seu grup.
Nacho Juan, adjunt de Diego Ocampo, veu l'equip "bé i animat malgrat la càrrega de partits. Tot i la derrota a Madrid les sensacions competitives segueixen sent bones. Hem de millorar coses però l'Eurocup pot ser una plataforma per a millorar-les". Juan creu que durant el partit serà molt important "la responsabilitat individual. S'hauran d'afrontar els reptes individuals que tindrà cada jugador. Ells tenen molt bons generadors, especialment a la posició de base amb Malachi Flynn. I jugadors a l'interior molt potents que també suposaran un repte per a nosaltres".
El tècnic aragonès n'ha tingut prou amb pocs mesos al Bages per notar l'efecte Nou Congost. "L'equip comença a sentir-se molt a gust amb aquesta empenta i energia extra que ens aporta en Nou Congost. I dimecres ha de ser una altra oportunitat per a seguir creixent. Però és important transmetre aquesta energia i aquesta alegria en el joc per enganxar l'afició".
El Bahcesehir és un equip relativament nou a l'elit del bàsquet turc. Fundat l'any 2017, va aconseguir l'ascens a la Basketball Super Ligi (BSL) el 2018 malgrat que va perdre l'eliminatòria d'ascens contra l'Afyon Belediye. La renúncia de l'Eskisehir Basket el va conduir a la primera divisió turca. En la temporada del seu debut va quedar en novena posició. Tres temporades després, va estrenar el seu palmarès continental amb la consecució de la FIBA Europe Cup. En competició nacional, la seva millor classificació va ser el cinquè lloc de la temporada passada.
El conjunt turc destaca per tenir una gran profunditat de la seva plantilla formada per una base de jugadors turcs que es combinen amb estrangers de gran nivell. Marko Barac n'és l'entrenador que ha dotat el seu equip amb en estil de joc amb gran poder ofensiu i focalitzat en el talent exterior. Juan es mostra contundent i creu que el Bahcesehir "és, probablement, la millor plantilla de la competició". Caleb Homesley, Kenan Sipahi, Tyler Cavanaug i Mateusz Ponitka són els jugadors del Bahcesehir que tenen passat a la Lliga Endesa i poden ser coneguts pel públic manresà.
Uros Obrknezevic (Sèrbia), Thomas Bissuel (França) i Steve Bittner (Añemanya) són els àrbitres designats per dirigir el partit.