El Baxi Manresa no culmina la remuntada a la Lliga U contra el Casademont Zaragoza (101-105)

El Baxi Manresa sub22 ha ofert una versió molt més competitiva que en la primera jornada i ha estat a punt de sumar la seva primera victòria a la Lliga U. Tot i forçar la pròrroga davant el Casademont Zaragoza, els manresans han acabat cedint per 101-105 en un duel vibrant al Nou Congost.
Millora notable i partit d'alt voltatge
El conjunt sub22 del Baxi Manresa ha fet un pas endavant en el seu segon partit de la Lliga U. Després del dur debut de la setmana passada, quan van perdre clarament contra el Barça Atlètic (105-37), els jugadors manresans han mostrat una imatge molt més sòlida i competitiva davant el Casademont Zaragoza, en un enfrontament que s'ha decidit a la pròrroga.
L'inici ha estat igualat, amb intercanvi de cistelles i un primer quart que s'ha tancat amb un ajustat 14-18. El segon període ha servit perquè els aragonesos obrissin una petita escletxa al marcador (35-44 a la mitja part).
A la represa, el Baxi ha mantingut el ritme ofensiu del rival i ha anat reduint diferències. Malgrat arribar al final del tercer quart amb un 62-74 desfavorable, els locals no han abaixat els braços i han protagonitzat una gran reacció durant els últims deu minuts del temps reglamentari.
Amb una defensa més agressiva, els de Manresa han aconseguit empatar el partit (94-94), forçant així la pròrroga. En el temps extra, però, el Casademont Zaragoza ha sabut mantenir més fredor i encert, emportant-se finalment el triomf per 101-105.
Torreblanca i Pumarola, els més destacats
El gran protagonista manresà ha estat Torreblanca, que ha signat una actuació molt completa amb 26 punts, 6 assistències i 6 rebots. També ha brillat Pumarola, amb 18 punts i 6 rebots, contribuint decisivament a mantenir viu l'equip fins al final.
Tot i la derrota, el conjunt ha mostrat caràcter, millora en el joc col·lectiu i capacitat de reacció.
Mirant cap a la propera cita
Amb aquesta derrota ajustada, el Baxi Manresa sub22 suma dues jornades sense guanyar, però amb la sensació que l'equip va pel bon camí per competir de tu a tu amb els rivals de la categoria.
El pròxim compromís serà dissabte, a la pista del Joventut de Badalona, un nou repte per continuar creixent i consolidant el projecte d'un equip jove que busca fer-se un lloc en la Lliga U.