El Baxi Manresa vol recuperar el terreny perdut a Granada

El Baxi Manresa intentarà refer-se contra el Río Breogan (dissabte, 20:45h. Movistar Deportes 3) de la derrota del passat cap de setmana a Granada. La jornada passada va ser nefasta per als interessos bagencs per accedir al play-off ja que a la pròpia desfeta s'hi van afegir les victòries de tots els seus rivals. Els de Diego Ocampo han vist molt reduït el seu marge d'error ja que el novè classificat, el Baskonia, té una victòria menys però té el bàsquet average guanyat contra el Baxi Manresa. Derrotar el Río Breogan és gairebé una obligació si els manresans volen allargar la temporada.

Álex Reyes i Santi Vescovi s'han recuperat de les lesions que han patit les darreres setmanes i estaran a disposició de l'equip. Jaume Sorolla ha fet nèt dels seus problemes de salut i també estarà en condicions de jugar. Diego Ocampo té després de moltes setmanes les catorze fitxes del primer equip disponibles i decidirà els jugadors descarats el mateix dia de partit.

Qui cada dia està més integrat és Armel Traoré. El jugador francès s'està guanyant més els seus companys i tècnics. Segons Ocampo això es deu "a la seva bona actitud i les ganes d'aprendre". Serà ja la quarta setmana seguida de treball continuat i això s'hauria de notar contra el Río Breogan.

El club manresà ha anunciat aquesta setmana la renovació de Retin Obasohan per una temporada més. Ocampo se'n felicita i ho enmarca en una política d'"anar construint. Tenim moltes dificultats si cada any hem de fer un equip nou. És molt difícil encertar. I no podem normalitzar que cada any marxin set jugadors. Per tant, és important en la mesura que puguem que es pugui mantenir la columna vertebral de l'equip i mantenir diversos rols".

Aquesta setmana, el Baxi Manresa ha hagut de gestionar la derrota a Granada. "El primer que hem fet, de forma interna, és autocrítica. I jo el primer. He de donar exemple. Ho de fer bé perquè els jugadors ho facin bé. I després hem d'aprendre del què ha passat i dia a dia corregir coses", ha expressat Ocampo.

Una de les notícies de la setmana ha estat l'apagada general. Aquesta apagada no va afectar massa el Baxi Manresa gràcies a un generador que hi ha al Nou Congost que va permetre fer l'entrenament amb normalitat.

El Río Breogan és un dels equips que ha canviat d'entrenador. Luis Casimiro va rellevar Velkjko Mrsic després de nou jornades de competició. En aquells moments, els gallecs eren cuers amb només dos triomfs. Amb el relleu a la banqueta han sumat un cinquanta per cent de victòries i han aconseguit la salvació amb solvència. La reacció els permet somiar amb les competicions europees tot i que darrereament no han tingut massa sort contra els equips catalans. Han perdut en les seves dues darreres visites a Girona i Lleida i fa una setmana van perdre al Pazo dos Deportes contra el Joventut.

El relleu a la banqueta no ha estat l'únic que ha viscut el Río Breogan. L'arribada i marxa de jugadors ha estat contínua. Tres dels jugadors que es van enfrontar al Baxi Manresa al partit de la primera volta (Darrun Hilliard, John Egbunu i Adam Somogyi) ja no formen part de l'equip. En canvi, han arribat a Elijah Hughes, Boubacar Touré i Artur Kurucs.

Ocampo destaca el canvi de rumb que ha experimentat el Río Breogan des de l'arribada de Luis Casimiro. El gallec en destaca que el seu rival d'aquest cap de setmana és un tècnic amb de 750 partits al seu currículum. El manxec ha aconseguit que "siguin molt competitius".

Arnau Padrós, Joaquín García González i Vicente Martínez Silla dirigiran el partit.