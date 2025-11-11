El Cat Central debuta amb bones sensacions tot i la derrota davant el CEU (42-14)

El conjunt femení del Cat Central va perdre per 42 a 14 davant el CEU en el seu debut a la Primera Catalana, en un partit disputat a Barcelona marcat pels nervis inicials però també per trams de bon joc i actitud positiva. Tot i la derrota, l'equip va deixar una imatge esperançadora per al futur.
Estrena amb dificultats però també amb moments destacats
El Cat Central femení va debutar a la Primera Catalana amb una derrota per 42 a 14 davant el CEU, en un partit en què els errors inicials i l'efectivitat local van decantar el marcador. Les barcelonines van colpejar aviat amb un assaig de càstig al minut 2, aprofitant les imprecisions defensives de les visitants. Tot i això, les jugadores de la Catalunya Central van mantenir la pressió i van generar fases d'atac ben treballades, encara que sense concretar.
El CEU va saber aprofitar millor les seves opcions i va arribar al descans amb un avantatge clar de 21 a 0, un resultat que no reflectia del tot la intensitat mostrada per les manresanes.
Reacció i millora a la segona meitat
A la represa, el Cat Central va sortir amb més confiança i va trobar premi amb un assaig de Vinyet Gaya (minut 37), transformat per Virginia Arranz, situant el 21-7 al marcador. El domini visitant va continuar durant bona part del segon temps, però dues errades puntuals van permetre al CEU ampliar distàncies fins al 35-7.
Tot i això, el conjunt de la Catalunya Central no va abaixar els braços i va aconseguir un segon assaig de Gaya, també transformat per Arranz, que va deixar el 42-14 definitiu.
Una estrena que convida a l'optimisme
Malgrat el resultat, l'equip va mostrar una actitud valenta, millora en la segona part i la participació destacada de diverses jugadores novelles, fet que evidencia el bon treball de formació que s'està fent al club.
El proper partit tindrà lloc el dissabte 16 de novembre, a les 12 h, al camp de Manresa, on el Cat Central rebrà el Sitges/Hospitalet amb la voluntat de seguir creixent i buscar la primera victòria de la temporada.