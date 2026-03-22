El CE Manresa empata a l'Hospitalet i manté el lideratge, però amb menys marge

El CE Manresa ha empatat sense gols al camp del CE L'Hospitalet en un partit equilibrat però amb ocasions clares per als bagencs. El punt permet mantenir el lideratge provisional, tot i que els perseguidors han reduït distàncies.
Duel equilibrat amb poques ocasions
El CE Manresa ha sumat un empat a zero al camp del CE L'Hospitalet en un partit amb el control del joc repartit entre els dos equips. Els manresans han apostat pel joc combinatiu, mentre que els locals han optat per un estil més directe amb pilotes llargues cap a la davantera.
Tot i aquesta alternança, les ocasions han estat escasses i s'han concentrat sobretot a la segona part. Abans del descans, Moha Ezzarfani ha protagonitzat una acció individual amb un xut des de la frontal que ha fregat el travesser.
Ocasions clares i sensació agredolça
A la represa han arribat les millors oportunitats per al conjunt bagenc. Al minut 61, Aleix Díaz ha enviat una pilota al pal, i al 82 ha estat Momoh qui ha estavellat un xut al travesser, en dues accions que haurien pogut decantar el partit.
Cal destacar el partit que han fet els dos davanters manresans. Tant Ayoub, baixant pilotes, rebent d'esquena i jugant amb el cap, com Momoh que tot i sortir des de la banqueta després de la recent lesió, ha donat sensació de perill a cada pilota que ha tocat, han fet un partit molt destacat.
El CE Manresa marxa amb una sensació agredolça: suma un punt de mèrit al camp del cinquè classificat i allarga a nou jornades la seva ratxa sense perdre, amb només un gol encaixat, però veu com Badalona i Cornellà, que han guanyat els seus partits, els retallen dos punts a la classificació. En la propera jornada, la UE Vic visitarà el Congost.