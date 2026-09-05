El CE Manresa estrena la lliga de Segona RFEF aquest diumenge al camp de l'Arnedo

El CE Manresa començarà aquest diumenge 6 de setembre l'aventura del seu retorn a la Segona RFEF amb la visita al camp del CD Arnedo. El conjunt manresà disputarà el primer partit de lliga a les 5 de la tarda al Municipal Sendero, en un debut que posarà a prova l'equip de Sergi Trullàs després d'una pretemporada marcada per resultats irregulars, però també per les bones sensacions que ha deixat el joc de l'equip.
Viatge a Navarra aquest dissabte
La plantilla del CE Manresa ha iniciat aquest dissabte al migdia el desplaçament cap a Navarra. L'equip ha sortit del Congost amb autocar en direcció a Funes, on realitzarà l'últim entrenament abans del debut a la lliga.
La sessió es farà a porta tancada i servirà per acabar de preparar el partit contra l'Arnedo. Un cop finalitzat l'entrenament, el conjunt manresà es dirigirà a l'hotel de concentració, on passarà la nit abans d'afrontar diumenge el primer compromís oficial de la temporada.
Una pretemporada amb resultats irregulars
El CE Manresa arriba a l'estrena de la Segona RFEF després d'una preparació en què els resultats no han estat regulars. L'equip de Sergi Trullàs ha aconseguit dues victòries, una de les quals després d'empatar el partit i imposar-se posteriorment als penals.
Els blanc-i-vermells també han signat tres empats i quatre derrotes durant aquesta pretemporada. Un balanç que, malgrat no ser especialment positiu en termes de resultats, ha anat acompanyat de bones sensacions pel que fa al joc desplegat.
A més, el calendari de preparació ha permès al Manresa posar-se a prova davant de diversos equips de categories superiors, una circumstància que ha servit per elevar l'exigència abans de l'inici de la competició oficial.
Primer examen oficial
Ara, tota aquesta feina de pretemporada quedarà enrere amb l'arribada de la lliga. El Municipal Sendero d'Arnedo serà l'escenari del primer partit oficial del CE Manresa a la Segona RFEF, aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda.
L'equip manresà afrontarà així el primer dels reptes d'una temporada que arrenca amb la visita al CD Arnedo i que servirà per comprovar sobre el terreny de joc el nivell assolit durant les setmanes de preparació.