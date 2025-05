El CE Manresa no dona alegries ni per acomiadar-se de l'afició (0-2)

Ni sense la pressió de no tenir opcions d'entrar al play-off el CE Manresa no ha pogut donar una última alegria a la seva afició. El darrer partit de la temporada al Congost ha acabat amb victòria 0-2 de l'Atlètic Lleida, l'equip que està més en forma en aquesta recta final de la competició.

El partit s'ha dibuixat a la segona part, amb gols de Boris Garrós al minut 61, i de Manel Martínez, en pròpia porta, al 79. A la primera, els homes de Sergi Trullàs han tingut fins a quatre ocasions clares de gol que no han sabut aprofitar. El CE Manresa tancarà una temporada desastrosa el proper cap de setmana al camp de l'Europa B, amb una feina per fer per part de la directiva, després, si vol ser competitiu la propera temporada.