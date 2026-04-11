El CE Manresa rep el Cerdanyola en una nova final pel lideratge

El CE Manresa juga aquest diumenge al Congost davant el Cerdanyola amb l'objectiu de sumar tres punts clau en la lluita pel títol de Tercera RFEF, en una jornada en què el seu principal rival directe té un desplaçament complicat.
Un duel assequible en un moment decisiu
El CE Manresa afronta aquest diumenge a les 12 del migdia un partit transcendental davant el Cerdanyola en plena recta final del campionat. Amb quinze punts encara en joc, els bagencs comparteixen el lideratge amb el Badalona i saben que cada jornada pot ser determinant per decidir el campió.
Sobre el paper, el conjunt de Sergi Trullàs té un compromís més assequible davant un rival que lluita per evitar el descens. El Cerdanyola arriba al Congost amb una trajectòria irregular, havent sumat només cinc victòries en 29 jornades i situat a tocar de la zona perillosa de la classificació. Tot i així, cal no oblidar l'empat del darrer partit al Congost davant el Vic, un altre rival de la part baixa.
El precedent i la prudència del vestidor
Els blanc-i-vermells ja van demostrar la seva superioritat en el duel de la primera volta, quan es van imposar per 0-2 al camp vallesà. Tot i això, l'equip manté la prudència després d'haver comprovat en les darreres jornades que cap rival posa les coses fàcils en aquesta categoria.
Amb el suport de l'afició, el CE Manresa buscarà mantenir la seva solidesa i continuar sumant per no perdre pistonada en la pugna amb el Badalona, que aquest cap de setmana afronta una visita exigent al camp de la Fundació Esportiva Grama.
Cada punt, decisiu fins al final
Amb la UE Cornellà despenjada a cinc punts, la lluita pel títol sembla reduïda a un duel entre manresans i badalonins. En aquest escenari, qualsevol errada pot resultar definitiva.
Per això, el partit d'aquest diumenge es presenta com una nova final per al CE Manresa, que vol fer valer el factor Congost per acostar-se una mica més a un campionat que es decidirà al detall.