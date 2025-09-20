El CE Manresa s'abona a les remuntades (2-1)

El CE Manresa ha tornat a aconseguir la victòria després de remuntar un resultat advers. Si la passada jornada els homes de Sergi Trullàs van remuntar dos gols al Vilassar de Mar, aquest dissabte n'han capgirat un, al Congost, al L'Escala, en un partit que han dominat gairebé els noranta minuts, però en què els ha costat trobar la porteria.
Els de l'Alt Empordà, que arribaven a Manresa com a líders invictes de Tercera RFEF, han començat amb una pressió molt alta i una defensa avançada. Això ha obligat els locals a jugar la pilota amb precisió per treure-la des de la defensa i ha limitat les seves oportunitats a xuts des de lluny. En una d'aquestes pressions a la defensa manresana, al minut 18, Mathieu ha perdut una pilota traient-la com a central i Zayzounel ha aprofitat per marcar després de superar Pulido en la seva sortida.
El CE Manresa mantenia la possessió de la pilota davant un L'Escala que s'ha mostrat molt efectiu tàcticament, amb uns jugadors, també, molt solvents tècnicament. El domini manresà, però, no s'ha traduït en ocasions de gol. A més, l'avantatge en el marcador ha provocat que els empordanesos comencessin a perdre temps i a endurir el seu joc ja des de molt d'hora. Amb molt joc al centre de camp s'ha arribat al descans.
El segon període ha començat com el primer. Joc a l'ample del camp, amb una única ocasió durant els primers minuts. Un potent xut visitant des de fora l'àrea ha estat aturat amb seguretat per Pulido. Corria el minut 60 i els locals no trobaven la manera de crear perill.
Ha hagut de ser en jugada de pilota aturada que els de Trullàs han trobat el desllorigador. Era el minut 68. Una falta botada des del lateral esquerre ha estat rematada de forma impecable per Badr. El gol ha provocat nervis i desajustaments en els visitants, i el CE Manresa ho ha aprofitat per confirmar la remuntada al minut 71, amb gol de Momoh, que havia entrat a la segona part, en una centrada des de la dreta que ha baixat Ezzarfani a l'àrea petita i el davanter ha posat la puntera per superar el porter visitant. El CE Manresa encara ha tingut una última ocasió al minut 81 amb un xut a la base del pal en una falta directa que, d'0entrar, hauria evitat els nervis dels darrers minuts.
Amb aquesta victòria, els manresans sumen 7 punts en tres jornades. El proper diumenge a les 12 del migdia jugaran al camp del Vilanova i la Geltrú.