El CE Manresa visita el Vilanova i la Geltrú amb l'objectiu de mantenir-se a la part alta de la taula

El CE Manresa afronta aquest diumenge una nova jornada de Tercera RFEF amb el desplaçament al camp del CF Vilanova i la Geltrú, corresponent a la quarta jornada del campionat. L'equip que entrena Sergi Trullàs ha sumat set punts de nou possibles després d'un empat inicial i dues victòries consecutives aconseguides amb remuntada. Aquest balanç situa els bagencs en tercera posició a la taula, empatats amb dos equips i només per darrere de l'Hospitalet, que ha fet ple de victòries.
El rival i la classificació
El Vilanova i la Geltrú arriba a la cita després d'aconseguir la seva primera victòria diumenge passat, amb un triomf per 1-2 al camp de l'Europa B. Amb aquest resultat, l'equip s'ha estabilitzat a la classificació i suma quatre punts. Per la seva banda, el CE Manresa en té set, amb l'opció de consolidar-se entre els primers llocs si torna a sumar una nova victòria.
Sense sancions i amb un reforç a la defensa
De cara al partit, el CE Manresa no té cap jugador sancionat, però continua sense poder comptar amb el central Roger Munells, que pateix una lesió de llarga durada i que, segons els serveis mèdics, no estarà disponible fins al desembre. Davant aquesta baixa, el club ha anunciat el fitxatge del central Sergi Valls, que s'incorpora a la plantilla amb l'objectiu de reforçar l'eix de la defensa i aportar alternatives en una zona clau.
Un desplaçament exigent
Amb els antecedents recents i la situació a la classificació, el partit de diumenge es presenta com un repte important per al CE Manresa. Els bagencs buscaran prolongar la bona dinàmica de resultats i mantenir-se en la lluita pels llocs capdavanters d'una Tercera RFEF que tot just enceta les primeres jornades de competició.