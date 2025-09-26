El Covisa Manresa busca estrenar el seu caseller de punts al Pujolet davant el Les Corts

El Covisa Manresa rebrà aquest dissabte (18.30 h, pavelló del Pujolet) el Les Corts en el partit corresponent a la tercera jornada de lliga. L'equip arriba a la cita després d'un inici complicat, amb dues derrotes consecutives i només dos gols a favor. Uns registres inesperats que han situat els manresans en la necessitat de començar a puntuar aviat.
Tot i que la temporada tot just acaba de començar, els bagencs volen fer un pas endavant i recuperar bones sensacions tant a nivell ofensiu com defensiu.
Un rival exigent
El rival de dissabte serà el Les Corts, un equip habitualment incòmode i amb precedents molt equilibrats davant el Covisa Manresa. En els darrers quatre enfrontaments directes, els bagencs han sumat dues victòries, mentre que el conjunt barceloní n'ha aconseguit una i l'altre partit ha acabat en empat.
El Les Corts, dirigit per Sergio Lamaña per segon any consecutiu, ha iniciat la temporada amb bons resultats: una victòria a Castelló i un empat davant el filial de l'Industrias Santa Coloma. L'equip ha sofert tres baixes respecte la temporada passada, però també ha incorporat quatre noves peces que li han aportat renovada solidesa.
Les baixes del Covisa Manresa
De cara al partit, el Covisa Manresa no podrà comptar amb Rafita, que continua de baixa mèdica. El jugador es troba en procés de recuperació i haurà de mantenir un període mínim de tres setmanes de repòs, segons els tractaments iniciats a la Clínica Sant Josep.
Objectiu immediat
El duel de dissabte al Pujolet es presenta com una oportunitat clau perquè el Covisa Manresa trenqui la mala dinàmica i sumi els primers punts de la temporada. Més enllà del marcador, el partit és una ocasió per recuperar confiança i encarar amb més garanties les pròximes jornades.